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تظاهرات السترات الصفراء تتواصل في فرنسا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في باريس أصيب اليوم ثلاثة اشخاص بجروح أحدهم شرطي خلال مواجهات بين متظاهرين من حركة (السترات الصفراء) المعنية بالعدالة الاجتماعية وبين الشرطة قرب الجمعية الوطنية الفرنسية.  ونُقل عن مصادر بالشرطة قولها إن "أحد المتظاهرين فقد يده خلال الاشتباكات"، فيما لم يتضح السبب الذي أدى إلى بتر يد الشاب.وحاول المحتجون اقتحام مقر الجمعية وألقوا اغراضا شتى نحو افراد الشرطة. وقدرت وزارة الداخلية المحلية عدد المحتجين في انحاء فرنسا بثمانية وخمسين الفًا. لكن منظمي التظاهرات أكدوا أن عددهم كان 116 الفًا.


وقال سيرج ميريس (متقاعد-63 عاما) “يجب الاستمرار في التحرك وعلينا أن نكسب المعركة من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية والضريبية في هذا البلد. "مطالبا بإعادة فرض الضريبة على الثروة التي خففها كثيرًا الرئيس ايمانويل ماكرون".  وأضاف "هذه الحركة تعبر عن الغضب الاجتماعي الحقيقي في هذا البلد لأناس لا يسمع صوتهم ابدا".  ويدعم نحو ثلثي الفرنسيين (64 بالمئة) هذا التحرك الذي بدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، بحسب استطلاع نشر الخميس.  
وقد اعتقلت الشرطة الفرنسية، عشرة أشخاص على الأقل في باريس على هامش المظاهرات التي تتواصل للأسبوع الثالث عشر على التوالي.  وعلى الرغم من انطلاق المظاهرات بشكل هادئ صباحًا من أمام قوس النصر في جادة الشانزيليزيه، إلا أن اشتباكات وقعت بين عدد من عناصر الشرطة ومتظاهرين فور تجمعهم أمام مبنى الجمعية الوطنية.  وللسبت الثالث عشر على التوالي يتظاهر نشطاء حراك السترات الصفراء في فرنسا تنديدا بسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية والاجتماعية.ومنذ صباح اليوم بدأ متظاهرو السترات يتوافدون إلى باريس، وتجمع آلاف منهم أمام قوس النصر في جادة الشانزيليزيه حيث من المنتظر أن يجوبوا شوارع العاصمة.وحمل المتظاهرون لافتات تندد بسياسات الرئيس ماكرون، ورددوا هتافات "ارحل يا ماكرون" و"ماكرون مجرم".
تظاهرات السترات الصفراء تتواصل في فرنسا




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