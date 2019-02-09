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طالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مجلس الامن الدولي بإدانة عملية...
في باريس أصيب اليوم ثلاثة اشخاص بجروح أحدهم شرطي خلال مواجهات بين متظاهرين من...
أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية في تقرير من رام الله أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود...
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية أن لقاءه الثاني مع زعيم كوريا...
حذّر السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف إسرائيل، في مقابلة مع وكالة...
ارتدى إيجاز أحمد، أطول رجل في باكستان، والمنافس القوي على لقب أطول رجل في العالم،...
أنقذ خفر السواحل التركي، اليوم الجمعة، 13 مهاجراً فلسطينياً، انجرف مركبهم بسبب...
أكدت روسيا أنها لا تنوي نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس، مشددة على التزامها...
يزور جاريد كوشنير مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وجيسون جرينبلات، الشرق...
قالت صحفية "وول ستريت جورنال" الأميركية إن الولايات المتحدة تعتزم سحب جميع قواتها...