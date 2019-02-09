اختتام, اسبوع, الانترنت, الآمن, في, ابتدائية, مشيرفة, الجماهيرية,

اختتمت هذا الاسبوع مدرسة مشيرفة الابتدائية الجماهيرية فعاليات الابحار الآمن في الشبكة العنكبوتية والتي وزعت على مدار اسبوع كامل وذلك بهدف تعزيز ورفع الوعي لدى الطلاب خلال ابحارهم في الشبكة العنكبوتية، وقد شملت فعاليات الاسبوع على محاضرات هادفة من قبل مستشارة المدرسة المربية رنين مقالدة والشيخ محمود جبارين امام مسجد مشيرفة التحتى ومحاضرات توعية اخرى قدمها افراد من الشرطة وغيرها بالاضافة الى مسابقات وبناء محطات تعليمية صفية عن الانترنيت الامن كما وعرضت افلام مصورة وشرائح تعليمية ومسرحية تحت عنوان "حدود الشبكة العنكبوتية" حيث قام بإيداء أدوارها طلاب من الصفوف السادسة في المدرسة ، ومن جهة أخرى قامت مجموعة من سفراء المحبة التابعة للمدرسة بتقديم فعاليات ومحاضرات داخل الصفوف والتي لاقت التجاوب والاستحسان من كافة طلاب الصفوف . هذا واشرفت على الفعاليات المربية رنين مقالدة مستشارة المدرسة بالتنسيق مع ادارة المدرسة والمربية الهام جبارين مركزة التربية الاجتماعية وكافة المربين والمعلمين . وقد ثمن المربي رامي رفاعية مدير المدرسة الفعاليات التي نظمت خلال اسبوع الانترنيت الامن ودور الطلاب والمعلمين في هذا المجال مؤكدًا أن الفعاليات جميعها تهدف الى حماية الطلاب من مخاطر الانترنيت وارشادهم لكيفية الابحار الآمن في هذه الشبكة العنكبوتية التي دخلت جميع البيوت وتحولت الى حاجة ضرورية واساسية تثري الطالب وتكسبه كثير من المعلومات اذا استغلت بالشكل الصحيح والهادف .