عباس, يقرر, تأجيل, تشكيل, الحكومة, الفلسطينية, الجديدة,

أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية في تقرير من رام الله أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض غالبية فصائل منظمة التحرير المشاركة فيها. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الحالية ستواصل تسيير الاعمال الى حين حدوث تطور يسمح بتشكيل حكومة جديدة. بدورها، ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في تقرير من غزة أن ملف المصالحة تَعرقل كليا بعد رفض حركة فتح مبدأ الحوار المباشر مع حماس، أو حتى وقف إجراءاتها الأحادية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وزيادة العقوبات على قطاع غزة.

ويذكر ان مسؤولين من حركة حماس يجرون اتصالات مع جهات مصرية في القاهرة من اجل التوصل الى حل لتطبيق المصالحة .