تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-09 11:41:19 حريق منزل في يافة الناصرة يسفر عن اصابة خطيرة |  2019-02-09 12:21:45 ام الفحم تشيع جثمان الشابة سوار قبلاوي ضحية القتل في تركيا |  2019-02-09 11:13:20 مسابقة معرفة الكتاب المقدس تستضيف سيادة المطران بولس ماركوتسو النائب البطريركي للاتين في القدس |  2019-02-09 08:30:47 ترامب سيجتمع مع كيم جونغ أون في هانوي نهاية الشهر الحالي |  2019-02-09 08:24:38 اعلان موعد جنازة الشابة سوار قبلاوي اليوم في ام الفحم |  2019-02-09 07:03:43 الطقس:غائما جزئيا الى غائم وانخفاض آخر على درجات الحرارة |  2019-02-09 07:01:52 شفاعمرو تفجع بوفاة الشاب عطا قدري بعد صراع مع المرض |  2019-02-09 07:00:58 افتتاح مكان مخصص لبيوت العزاء في قاعة مسجد عمر بن الخطاب عرابة |  2019-02-09 01:05:25 لأول مرة دراسة تؤكد: مشاهدة التلفاز سبب لسرطان الأمعاء |  2019-02-09 07:03:28 غياب سداسي عن قائمة ريال مدريد في الديربي |  2019-02-09 07:02:53 روسيا تحذّر إسرائيل بشأن ضرباتها في سوريا |  2019-02-08 21:55:43 مصرع محمد خالد العلي 20 عاما من الناصرة وإصابة اخر بجراح خطيرة بحادث طرق بين سيارة ودراجتين ناريتين |  2019-02-08 19:27:44 الطيبي: اعلن بشكل رسمي عن خوضنا الانتخابات بشكل مستقل في قائمة العربية للتغيير |  2019-02-08 17:45:08 مصرع ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) طعنا في اللد |  2019-02-08 17:43:45 الكوفية على أكتاف المرشح للقب أطول رجل في العالم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حريق منزل في يافة الناصرة يسفر عن اصابة خطيرة



  |     |   اضافة تعليق



اسفر حريق منزل في بلدة يافة الناصرة عن اصابة سيدة (٧٠ عاما) بجراح خطيرة ورجل (٦٧) عاما بجراح متوسطة اثر استنشاقهما الدخان.


الطواقم الطبية نقلت السيدة الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج ، طواقم الاطفاء عملت على اخماد الحريق.





كلمات متعلقة

حريق, منزل, في, يافة, الناصرة, يسفر, عن, اصابة, خطيرة,

تابعونــا

ام الفحم تشيع جثمان الشابة سوار قبلاوي ضحية القتل في تركيا ام الفحم تشيع جثمان الشابة سوار قبلاوي ضحية القتل في تركيا 2019-02-09 | 12:21:45

شيعت جماهير غفيرة من ام الفحم والمنطقة جثمان الشابة سوار قبلاوي ضحية حادث القتل...

انقطاع بتزويد المياه في اكسال بسبب أعمال تعقيم يوم الاثنين انقطاع بتزويد المياه في اكسال بسبب أعمال تعقيم يوم الاثنين 2019-02-09 | 11:17:48

عمم اتحاد جبال الناصرة للمياه والصرف الصحي، بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن:...

مسابقة معرفة الكتاب المقدس تستضيف سيادة المطران بولس ماركوتسو النائب البطريركي للاتين في القدس مسابقة معرفة الكتاب المقدس تستضيف سيادة المطران بولس ماركوتسو النائب البطريركي للاتين في القدس 2019-02-09 | 11:13:20

اقيمت يوم الجمعة 8.2 الامسية الثانية عشر من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب...

اعلان موعد جنازة الشابة سوار قبلاوي اليوم في ام الفحم اعلان موعد جنازة الشابة سوار قبلاوي اليوم في ام الفحم 2019-02-09 | 08:24:38

اعلنت عائلة الشابة سوار قبلاوي ضحية حادث القتل الذي وقع في تركيا , ان الجنازة...

سمح بالنشر:اعتقال شاب من الخليل بشبهة قتل الشابة من القدس سمح بالنشر:اعتقال شاب من الخليل بشبهة قتل الشابة من القدس 2019-02-09 | 06:30:39

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس انه بالتعاون بين الشرطة وحرس الحدود...

الطقس:غائما جزئيا الى غائم وانخفاض آخر على درجات الحرارة الطقس:غائما جزئيا الى غائم وانخفاض آخر على درجات الحرارة 2019-02-09 | 07:03:43

يكون الجو، اليوم السبت ، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات...

افتتاح مكان مخصص لبيوت العزاء في قاعة مسجد عمر بن الخطاب عرابة افتتاح مكان مخصص لبيوت العزاء في قاعة مسجد عمر بن الخطاب عرابة 2019-02-09 | 07:00:58

خطوة مباركة قامت بها لجنة مسجد عمر بن الخطاب في عرابة باقامة وتخصيص قاعة لبيت...

مصرع محمد خالد العلي 20 عاما من الناصرة وإصابة اخر بجراح خطيرة بحادث طرق بين سيارة ودراجتين ناريتين مصرع محمد خالد العلي 20 عاما من الناصرة وإصابة اخر بجراح خطيرة بحادث طرق بين سيارة ودراجتين ناريتين 2019-02-08 | 21:55:43

لقي الشاب محمد خالد العلي 20 عاما من الناصرة مصرعه وإصيب شاب اخر 20 عاما بجراح خطيرة...

الطيبي: اعلن بشكل رسمي عن خوضنا الانتخابات بشكل مستقل في قائمة العربية للتغيير الطيبي: اعلن بشكل رسمي عن خوضنا الانتخابات بشكل مستقل في قائمة العربية للتغيير 2019-02-08 | 19:27:44

يعقد حزب العربية للتغيير في هذه الاثناء مؤتمره الرابع. يعقد حزب العربية...

مصرع ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) طعنا في اللد مصرع ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) طعنا في اللد 2019-02-08 | 17:45:08

لقي ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) متزوج واب لطفلين مصرعه مساء اليوم الجمعو اثر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال قاصر فلسطيني مشتبه بعملي قتل مستوطنة قرب لخليل الجيش الاسرائيلي المتابعة لجنة اعلان محظورة الحركة الاسلامية الشق الشمالي للرد قرار الحكومة طيرة الكرمل طالبين يهود اعتداء على عرب سكاكين فيسبوك نشر بوستات منشوراتlh[عماد ابو ركن عسفيا مصرع مقتل وفاة الشاب قرية طعن خلال شجار حي جنود مسرحين جنى أمارة زلفة قرية وفاة الطفلة تدهور مفاجئ حالتها الصحية مستشفى تشييع حسام ابو بكر مدير فرع التأمين الوطني في الناصرة فقر المجمع العربي النساء العربيات فسوطة تستعد استعدادات عيد الميلاد المجيد قرية اضاءة العيد ساحة الكنيسة مجهول يقتحم كنيسة اللاتين البشارة الناصرة رصاصة طائشة نافذة تستقر بلدة زلفة طفل ظاهرة اطلاق نار قرية اطلاق نار يعمل جمع النفايات عامل شاحنة رجل عامل اصابة حرجة مدينة رهط افتتاح مهرجان ليالي رمضان مشغولات يدوية مدينة سخنين مشاركة واسعة اهالي المدينة مصرع 64 عربيا مواطنا حوادث الطرق شوارع البلاد منذ بداية العام 2016 منير نبواني عائلة المرحوم عودة سلمان عامر الشيخ علي الى بيته القرية جاهة صلح تمديد اعتقال سلمان عامر مقتل مشتبه ضلوع منير نبواني اطلاق نار جولس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com