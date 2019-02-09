حريق, منزل, في, يافة, الناصرة, يسفر, عن, اصابة, خطيرة,

الطواقم الطبية نقلت السيدة الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج ، طواقم الاطفاء عملت على اخماد الحريق.

اسفر حريق منزل في بلدة يافة الناصرة عن اصابة سيدة (٧٠ عاما) بجراح خطيرة ورجل (٦٧) عاما بجراح متوسطة اثر استنشاقهما الدخان.

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