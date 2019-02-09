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ام الفحم تشيع جثمان الشابة سوار قبلاوي ضحية القتل في تركيا



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شيعت جماهير غفيرة من ام الفحم والمنطقة جثمان الشابة سوار قبلاوي ضحية حادث القتل في تركيا , من مسجد قطاين الشومر في حي عين جرار للصلاة عليها ثم الى مقبرة الشرايع .

وكانت المرحومة سوار قد لقيت مصرعها مساء الأربعاء، وتشير الشبهات إلى أنّ الحديث يدور حول جريمة قتل، وقد قامت الشرطة التركية باعتقال شقيق المرحومة ووالدها على ذمة التحقيقات في القضية.







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