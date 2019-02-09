ام, الفحم, تشيع, جثمان, الشابة, سوار, قبلاوي, ضحية, القتل, في, تركيا,

وكانت المرحومة سوار قد لقيت مصرعها مساء الأربعاء، وتشير الشبهات إلى أنّ الحديث يدور حول جريمة قتل، وقد قامت الشرطة التركية باعتقال شقيق المرحومة ووالدها على ذمة التحقيقات في القضية.
وكانت المرحومة سوار قد لقيت مصرعها مساء الأربعاء، وتشير الشبهات إلى أنّ الحديث يدور حول جريمة قتل، وقد قامت الشرطة التركية باعتقال شقيق المرحومة ووالدها على ذمة التحقيقات في القضية.
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