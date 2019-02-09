انقطاع, بتزويد, المياه, في, اكسال, بسبب, أعمال, تعقيم, يوم, الاثنين,

عمم اتحاد جبال الناصرة للمياه والصرف الصحي، بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: انقطاع بتزويد المياه سيتم يوم الأثنين صباحا 2019/2/11 ، في بلدة اكسال ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا. وتقوم شركة جبال الناصرة بهذا الإجراء بسبب تنفيذ أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه في البلدة.

وأضاف البيان " يأتي هذا الإجراء لمواصلة تنفيذ الأعمال بشبكة المياه، وعليه يدعو اتحاد جبال الناصرة الى اتخاذ الإحتياطات اللازمة والتزود بكميات المياه للشرب وغيرها.