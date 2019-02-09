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مسابقة معرفة الكتاب المقدس تستضيف سيادة المطران بولس ماركوتسو النائب البطريركي للاتين في القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اقيمت يوم الجمعة 8.2 الامسية الثانية عشر من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس بحضور سيادة المطران بولس ماركوتسو النائب البطريركي للاتين في القدس، وبمشاركة حضور واسع من رجال الدين والراهبات والمتسابقون وذويهم والضيوف من انحاء البلاد.


تقام هذه المسابقة تحت رعاية الأبرشيات المسيحية الغربية والشرقية في البلاد، البعثة البابوية ودار الكتاب المقدس في الناصرة.

ويشارك في هذه المرحلة 65 متسابق من جيل 10-40 مقسمين إلى أربع فئات عمرية يأتون من كافة أنحاء البلاد وأيضا متسابقين من منطقة القدس، بيت لحم وبيت جالا ونابلس. حيث ستنتهي هذه المرحلة في 15.2.2019، سينتقل على أثرها 18 مشترك إلى الأمسيات الاختتامية والتي ستقام في عيد البشارة، حيث سيتنافس فيها المشاركون على الجائزة الأولى وهي زيارة حج إلى حضارة الفاتيكان للقاء مع قداسة البابا والى مزار السيدة العذراء في مدينة لورد في فرنسا. 

سيادة المطران بولس ماركوتسو والذي يرافق ويدعم المسابقة منذ تأسيسها وكان له الفضل الكبير في استمرارها ونجاحها، بارك وهنأ المتسابقين وأكد على اهمية هذه المسابقة ودورها في تشجيع وتوجيه شبابنا للتعمق في الكتاب المقدس وحفظ كلمة الله لتكون نوراً لسبيلهم للمستقبل.

تخلل الامسية مسابقتين، عند انتهاءها أعلنت هيئة التحكيم المكونة من الاب نائل حلو، الشماس شربل بنا والاستاذ داهود داهود عن انتقال 4 متسابقين للمرحلة الثالثة وهم : سعيد فضيل جرايسي، ماريال الياس صفوري، ورده رفيق خوري و حلا ميلاد سلمان، أما اللذين انهوا المسابقة فتسلموا شهادات تقدير وهدايا رمزية. وانتهت الامسية بفقرة فنية للفنانة لونا سروجي بمرافقة عازف البيانو اديب سخنيني.




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