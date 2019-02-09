برشلونة, يضع, شرطين, للتضحية, بكوتينيو,

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أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة...
تعرض سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، لسخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي،...
في تصريح قد يكون صادما لعشاق ليونيل ميسي وفريقه برشلونة، قال رئيس النادي...
بعد أيام فقط على عيد ميلاده الخامس والثلاثين، تلقى نجم كرة القدم البرتغالي،...
قالت الشرطة البريطانية في بيان، إنه جرى التعرف رسميا على جثة إميليانو سالا لاعب...
أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، أن فريقه يسعى لتحقيق الانتصار...
تحدد موعد ومكان زفاف مسعود أوزيل والنجمة التركية أمينة جولشن بعد أيام قليلة من...
بعد الكلاسيكو المثير الذي جمع بينهما، الأربعاء، أطلق مدافع برشلونة جيرارد بيكيه،...
دخلت دولوريس أفييرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأول مرة على خط...
واصل سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، تقدمه على ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في قائمة...