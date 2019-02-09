ترامب, سيجتمع, مع, كيم, جونغ, أون, في, هانوي, نهاية, الشهر, الحالي,

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حذّر السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف إسرائيل، في مقابلة مع وكالة...
ارتدى إيجاز أحمد، أطول رجل في باكستان، والمنافس القوي على لقب أطول رجل في العالم،...
أنقذ خفر السواحل التركي، اليوم الجمعة، 13 مهاجراً فلسطينياً، انجرف مركبهم بسبب...
أكدت روسيا أنها لا تنوي نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس، مشددة على التزامها...
يزور جاريد كوشنير مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وجيسون جرينبلات، الشرق...
قالت صحفية "وول ستريت جورنال" الأميركية إن الولايات المتحدة تعتزم سحب جميع قواتها...
سمحت وزارة الداخلية المصرية لـ42 مواطنا مصريا بحمل جنسيات أخرى مع احتفاظهم...
انتشلت فرق الطوارئ التركية، الخميس، طفلة في الخامسة من العمر من تحت أنقاض المبنى...
كشف علماء في كندا أن الأجواء المناخية التي يعيشها كوكب الأرض حاليا تشبه إلى حد...
أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن إيران لم تتخل عن عن التزاماتها تجاه...