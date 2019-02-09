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اعلان موعد جنازة الشابة سوار قبلاوي اليوم في ام الفحم



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اعلنت عائلة الشابة سوار قبلاوي ضحية حادث القتل الذي وقع في تركيا , ان الجنازة ستكون بعد صلاة الظهر اليوم السبت من مسجد قطاين الشومر في حي عين جرار للصلاة عليها ثم الى مقبرة الشرايع .


وكانت المرحومة سوار قد لقيت مصرعها مساء الأربعاء، وتشير الشبهات إلى أنّ الحديث يدور حول جريمة قتل، وقد قامت الشرطة التركية باعتقال شقيق المرحومة ووالدها على ذمة التحقيقات في القضية.
اعلان موعد جنازة الشابة سوار قبلاوي اليوم في ام الفحم




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