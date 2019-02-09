اعلان, موعد, جنازة, الشابة, سوار, قبلاوي, اليوم, في, ام, الفحم,

اعلنت عائلة الشابة سوار قبلاوي ضحية حادث القتل الذي وقع في تركيا , ان الجنازة ستكون بعد صلاة الظهر اليوم السبت من مسجد قطاين الشومر في حي عين جرار للصلاة عليها ثم الى مقبرة الشرايع .

وكانت المرحومة سوار قد لقيت مصرعها مساء الأربعاء، وتشير الشبهات إلى أنّ الحديث يدور حول جريمة قتل، وقد قامت الشرطة التركية باعتقال شقيق المرحومة ووالدها على ذمة التحقيقات في القضية.