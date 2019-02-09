اعلان, موعد, جنازة, الشابة, سوار, قبلاوي, اليوم, في, ام, الفحم,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس انه بالتعاون بين الشرطة وحرس الحدود...
يكون الجو، اليوم السبت ، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات...
خطوة مباركة قامت بها لجنة مسجد عمر بن الخطاب في عرابة باقامة وتخصيص قاعة لبيت...
لقي الشاب محمد خالد العلي 20 عاما من الناصرة مصرعه وإصيب شاب اخر 20 عاما بجراح خطيرة...
يعقد حزب العربية للتغيير في هذه الاثناء مؤتمره الرابع. يعقد حزب العربية...
لقي ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) متزوج واب لطفلين مصرعه مساء اليوم الجمعو اثر...
استشهد طفل وأصيب 10 مواطنين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر...
في اطار الجولات التي يقوم بها المدير العام للوزارة، شموئيل أبواب أيّام الجمعة حلّ...
اعلنت وزارة الخارجية اليوم الجمعة وصول جثمان الطالبة الجامعة سوار قبلاوي من أم...
يعقد حزب العربية للتغيير مؤتمره الرابع. ومن المقرر ان يلقي رئيس الحزب أحمد...