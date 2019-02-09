سمح, بالنشر:اعتقال, شاب, من, الخليل, بشبهة, قتل, الشابة, من, القدس,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس انه بالتعاون بين الشرطة وحرس الحدود وجهاز الامن العام"الشاباك" ، تم اعتقال شاب من الخليل في مدينة رام الله بشبهة قتل الشاب اوري اينسبكر البالغة من العمر ١٩ عاما مساء الخميس في القدس.





يشار الى ان اعمال التمشيط والتحقيق في جريمة قتل الشابة من تكواع والتي عثر على جثتها أمس في منطقة حرشية بجنوب غرب القدس قرب ينبوع عين ياعيل وعليها علامات طعن مستمر منذ وقوع الحادث حتى اعتقال المشتبهة فجر اليوم.



قوات شرطية كبيرة وصلت الى المكان مع افراد جهاز الامن العام وان التحقيق يجري في جميع الاتجاهات،

علما بانه فُرض امر يَحظر نشر تفاصيل التحقيق. ويتعزز الاعتقاد لدى شرطة القدس انها قُتلت. هذا ووافقت اسرة المغدورة على اجراء تشريح للجثة.



وكانت آثار الشابة البالغة من العمر تسعة عشر عامًا قد اختفت منذ صبيحة الخميس.