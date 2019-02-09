تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-09 01:05:25 لأول مرة دراسة تؤكد: مشاهدة التلفاز سبب لسرطان الأمعاء |  2019-02-08 21:55:43 مصرع محمد خالد العلي 20 عاما من الناصرة وإصابة اخر بجراح خطيرة بحادث طرق بين سيارة ودراجتين ناريتين |  2019-02-08 19:27:44 الطيبي: اعلن بشكل رسمي عن خوضنا الانتخابات بشكل مستقل في قائمة العربية للتغيير |  2019-02-08 17:45:08 مصرع ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) طعنا في اللد |  2019-02-08 17:43:45 الكوفية على أكتاف المرشح للقب أطول رجل في العالم |  2019-02-08 17:39:20 شهيد طفل و10 اصابات على حدود غزة |  2019-02-08 16:24:14 جولة لمدير عام وزارة التربية لجهاز التّعليم في المجتمع البدوي في الجنوب |  2019-02-08 16:16:27 جثمان الطالبة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم سيصل إلى البلاد عند منتصف الليلة |  2019-02-08 16:13:49 حزب العربية للتغيير يعقد مؤتمره الرابع |  2019-02-08 15:01:40 أعمام المرحومة سوار قبلاوي يصلون إلى تركيا |  2019-02-08 14:56:30 مظاهرة في قلنسوة احتجاجا على سياسة هدم البيوت |  2019-02-08 14:52:47 سطو مسلح على محل مجوهرات في كفرياسيف |  2019-02-08 12:50:42 استمرار التحقيق في جريمة قتل الشابة في القدس |  2019-02-08 12:50:24 حاولوا الوصول الى اليونان.. انقاذ 13 مهاجراً فلسطينياً من الغرق |  2019-02-08 11:44:38 الصانع:مطلبنا المشاركة في المشتركة وإذا تعذر ذلك التحالف مع الجبهة |

الرئيسية | وفيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شفاعمرو تفجع بوفاة الشاب عطا قدري بعد صراع مع المرض



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



فجعت مدينة شفاعمرو بوفاة الشاب عطا عبدالله قدري إثر مرض عضال .


وسيشيع جثمانه اليوم السبت الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.
إنا لله وإنا إليه راجعون




كلمات متعلقة

شفاعمرو, تفجع, بوفاة, الشاب, عطا, قدري, بعد, صراع, مع, المرض,

تابعونــا

بئر المكسور - وفاة الحاج أحمد حسين ذياب غدير أبو صالح بئر المكسور - وفاة الحاج أحمد حسين ذياب غدير أبو صالح 2019-02-08 | 09:51:16

انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج أحمد حسين ذياب غدير أبو صالح من بير...

عوني عبد الرؤوف الزعبي في ذمة الله عوني عبد الرؤوف الزعبي في ذمة الله 2019-02-01 | 00:00:26

عائلة الزعبي في الناصرة والقضاء , والدة الفقيد , ارملته واولاده وأشقاؤه عنان...

النقب - الحاج سلامة البطيحات "ابو سليمان" في ذمة الله النقب - الحاج سلامة البطيحات "ابو سليمان" في ذمة الله 2019-01-31 | 09:17:32

توفي الشيخ سلامة البطيحات "ابو سليمان" الليلة الماضية ابن قرية الغراء غير...

كفر مصر: عبد الكريم مصطفى زعبي (ابو محمد) في ذمة الله كفر مصر: عبد الكريم مصطفى زعبي (ابو محمد) في ذمة الله 2019-01-31 | 09:16:35

انتقل الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، طيب الذكر، عبد الكريم مصطفى عبد...

الناصرة: وفاة الحاجة انعام احمد زعبي الناصرة: وفاة الحاجة انعام احمد زعبي 2019-01-30 | 19:58:40

آل زعبي ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية الحاجة أنعام احمد زعبي (أم...

نين: علي راشد زعبي في ذمة الله‎ نين: علي راشد زعبي في ذمة الله‎ 2019-01-30 | 00:35:07

انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية نين، علي راشد سليم زعبي.عن عمر يناهز 63 عاماً...

ترشيحا تفجع بوفاة الصيدلانية عبير غرزوزي-ام كريم ترشيحا تفجع بوفاة الصيدلانية عبير غرزوزي-ام كريم 2019-01-29 | 18:20:12

فجعت قرية ترشيحا بوفاة الصيدلانية عبير غرزوزي - ام كريم ( 50 عاماً) وسيشيّع جثمانها...

الحاجة خضرة زعبي (ان حاتم) من الطيبة الزعبية في ذمة الله‎ الحاجة خضرة زعبي (ان حاتم) من الطيبة الزعبية في ذمة الله‎ 2019-01-29 | 10:15:51

انتقلت الى رحمة الله تعالى من قرية الطيبة الزعبية ، الحاجة خضرة محمود صالح...

دبورية: الحاجة نصرة أحمد عيد (أم سوناي) في ذمة الله دبورية: الحاجة نصرة أحمد عيد (أم سوناي) في ذمة الله 2019-01-25 | 08:30:52

انتقلت إلى رحمة الله تعالى من قرية دبورية، الحاجة نصرة أحمد عيد (أم سوناي) عن عمر...

سولم:عبد الكريم يوسف زعبي (ابو عامر) في ذمة الله سولم:عبد الكريم يوسف زعبي (ابو عامر) في ذمة الله 2019-01-24 | 08:31:11

انتقل إلى رحمة الله تعالى، من قرية سولم، السيد عبد الكريم يوسف زعبي (أبو عامر)...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids برشلونة باتي بوريسوف برشلونة دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي مكابي اخاء الناصرة مباراة يلاقي نتسيرت عيليت غدا الجمعة ستاد عيلوط مباراة ديربي مضخة باطون انقلاب كفر كنا دون اصابات اضرار علي سلام يهاحم ايمن عودة روح من هون خربتوا البلد حرقتوا روخ على حيفاتوزيع أمن هوائيات اقتحام حي عين ابراهيم مدينة اقتحام جلسة مجلس بلدي مخدرات مطعم هروين الناصرة تفتيش كيلوغرام اعتقال صاحب شاب اخر محكمة العمل القطرية ممتحني سياقة العودة لمزالة عملهم اصدار أمر القاء قنبلة ساحة مجلس جولس المحلي اضرار دون اصابات وزير الاسكان زيارة تفدية ميدانية قرية عيلبون عضو الكنيست ايمن عودة القائمة المشتركةعكا تظاهرة نصرة للمسجد الاقصى القدس مخدرات اكستازي حشيش الطيبة ضبط كمية الشرطة اعتقال مشتبه مصرع عربيا حوادث الطرق منذ بداية عام 2015 مواطنا حادث طرق دراجة نارية سيارة خصوصية شارع كفر كنا رئيسي اصابة شاب طمرة حافلة طلاب انهيار بلطف الله اصابات لم تقع عامود بيزك سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com