شفاعمرو, تفجع, بوفاة, الشاب, عطا, قدري, بعد, صراع, مع, المرض,

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وسيشيع جثمانه اليوم السبت الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.إنا لله وإنا إليه راجعون

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بئر المكسور - وفاة الحاج أحمد حسين ذياب غدير أبو صالح 2019-02-08 | 09:51:16 انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج أحمد حسين ذياب غدير أبو صالح من بير...

عوني عبد الرؤوف الزعبي في ذمة الله 2019-02-01 | 00:00:26 عائلة الزعبي في الناصرة والقضاء , والدة الفقيد , ارملته واولاده وأشقاؤه عنان...

النقب - الحاج سلامة البطيحات "ابو سليمان" في ذمة الله 2019-01-31 | 09:17:32 توفي الشيخ سلامة البطيحات "ابو سليمان" الليلة الماضية ابن قرية الغراء غير...

كفر مصر: عبد الكريم مصطفى زعبي (ابو محمد) في ذمة الله 2019-01-31 | 09:16:35 انتقل الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، طيب الذكر، عبد الكريم مصطفى عبد...

الناصرة: وفاة الحاجة انعام احمد زعبي 2019-01-30 | 19:58:40 آل زعبي ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية الحاجة أنعام احمد زعبي (أم...

نين: علي راشد زعبي في ذمة الله‎ 2019-01-30 | 00:35:07 انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية نين، علي راشد سليم زعبي.عن عمر يناهز 63 عاماً...

ترشيحا تفجع بوفاة الصيدلانية عبير غرزوزي-ام كريم 2019-01-29 | 18:20:12 فجعت قرية ترشيحا بوفاة الصيدلانية عبير غرزوزي - ام كريم ( 50 عاماً) وسيشيّع جثمانها...

الحاجة خضرة زعبي (ان حاتم) من الطيبة الزعبية في ذمة الله‎ 2019-01-29 | 10:15:51 انتقلت الى رحمة الله تعالى من قرية الطيبة الزعبية ، الحاجة خضرة محمود صالح...

دبورية: الحاجة نصرة أحمد عيد (أم سوناي) في ذمة الله 2019-01-25 | 08:30:52 انتقلت إلى رحمة الله تعالى من قرية دبورية، الحاجة نصرة أحمد عيد (أم سوناي) عن عمر...