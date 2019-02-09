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الطقس:غائما جزئيا الى غائم وانخفاض آخر على درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يكون الجو، اليوم السبت ، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .


ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة الأحد ، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا  والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اليوم من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات.
الطقس:غائما جزئيا الى غائم وانخفاض آخر على درجات الحرارة




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