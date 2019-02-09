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افتتاح مكان مخصص لبيوت العزاء في قاعة مسجد عمر بن الخطاب عرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



خطوة مباركة قامت بها لجنة مسجد عمر بن الخطاب في عرابة باقامة وتخصيص قاعة لبيت العزاء وللمناسبات الانسانية بعد استجابة منقطعة النظير من اهل الخير من اهالي الحي واهالي عرابة بعد ان لاقت الخطوة الاولى لتخصيص قاعة للعزاء في مسجد علي ابن ابي طالب وتقدر مساحة قاعة بيت العزاء ب200م2 ومسجد للنساء ب200م2 وموقف للسيارات للمعزين ,والجدير ذكره بان من بنا المساجد السبعة في عرابة الشيخ كايد نجار اطال الله في عمره ,وتعمل لجنة مسجد عمر بن الخطاب كجمعية مسجلة واعضاء الجمعية هم : رئيس الجمعية الحاج فوزي نعامنه والحاج يوسف راشد بشناق والشيخ هاني كناعنه امام المسجد واخرون .


الحاج فوزي نعامنه :بعد انتهاء من تاجيرالقاعة لبلدية عرابة عملنا جاهدين على اقامة هذه القاعة لخدمة اهالي الحي واهالي المنطقة القريبة للمسجد اسوة بباقي البلاد بتكلفة ما يقارب المائة الف شاقل تبرع من اهل الخير في عرابة الذين نكن لهم الاحترام وندين لهم بالشكر الكبير لمساهتهم بهذا المشروع الهام .

الحاج يوسف بشناق عضو اللجنة :منذ ان طرحنا فكرة اقامة هذه القاعة الكثير من اهالي عرابة ابدو استعدادهم بالمساهمة وما يثلج الصدر كان هناك تسابق بعمل الخير والتبرع بسخاء ,عرابة بلد الخير والعطاء كعضو لجنة للمسجد كل مشروع في المسجد تم تنفيذه باسرع ما توقعنا .

الشيخ هاني كناعنه امام المسجد :هناك الكثير الكثير ممن تبرعوا ماديا وهناك من عمل تطوعا لوجه الله الامور ممتازة واجواء ايمانية في المسجد اصبح لدينا قاعة كبيرة كبيت عزاء ولاقامة عقيقة وندوات علمية ودينية ومحاضرات وصلح بين الناس قراءة المولد الشريف تعود بالفائدة على اهالي الحي والمنطقة   فيها مكيفات ومطبخ لاعداد القهوة وحمامات وموقف كبير للسيارات ومصلى للنساء مع شاشة كبيرة وبراد.




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