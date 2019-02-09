غياب, سداسي, عن, قائمة, ريال, مدريد, في, الديربي,

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة أتلتيكو مدريد، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا.

وشهدت القائمة استبعاد السداسي، خيسوس فاييخو، لوكا زيدان، ماركوس يورينتي، إبراهيم دياز، ألفارو أودريوزولا، وإيسكو.وجاءت القائمة الكاملة لريال مدريد في الديربي، كالتالي:حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، ألتوبي.الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجيلون.الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، سيبايوس.الهجوم: ماريانو، بنزيما، بيل، فاسكيز، فينيسيوس.