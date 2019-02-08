اصابتان, حرجة, وخطيرة, بحادث, طرق, مروع, بين, سيارة, ودراجتين, ناريتين, في, الناصرة,

اسفر حادث طرق مروع بين دراجتين ناريتين وسيارة في الناصرة الليلة عن اصابة شابين في العضرين من عمرهما بجراح احداها حرجة والاخرى خطيرة .

وتم نقل المصابين الى مستشفيي الناصرة الانجليزي والعفولة .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.