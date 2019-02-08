تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-08 20:06:43 اصابتان حرجة وخطيرة بحادث طرق مروع بين سيارة ودراجتين ناريتين في الناصرة |  2019-02-08 19:27:44 الطيبي: اعلن بشكل رسمي عن خوضنا الانتخابات بشكل مستقل في قائمة العربية للتغيير |  2019-02-08 17:45:08 مصرع ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) طعنا في اللد |  2019-02-08 17:43:45 الكوفية على أكتاف المرشح للقب أطول رجل في العالم |  2019-02-08 17:39:20 شهيد طفل و10 اصابات على حدود غزة |  2019-02-08 16:24:14 جولة لمدير عام وزارة التربية لجهاز التّعليم في المجتمع البدوي في الجنوب |  2019-02-08 16:16:27 جثمان الطالبة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم سيصل إلى البلاد عند منتصف الليلة |  2019-02-08 16:13:49 حزب العربية للتغيير يعقد مؤتمره الرابع |  2019-02-08 15:01:40 أعمام المرحومة سوار قبلاوي يصلون إلى تركيا |  2019-02-08 14:56:30 مظاهرة في قلنسوة احتجاجا على سياسة هدم البيوت |  2019-02-08 14:52:47 سطو مسلح على محل مجوهرات في كفرياسيف |  2019-02-08 12:50:42 استمرار التحقيق في جريمة قتل الشابة في القدس |  2019-02-08 12:50:24 حاولوا الوصول الى اليونان.. انقاذ 13 مهاجراً فلسطينياً من الغرق |  2019-02-08 11:44:38 الصانع:مطلبنا المشاركة في المشتركة وإذا تعذر ذلك التحالف مع الجبهة |  2019-02-08 11:03:52 روسيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابتان حرجة وخطيرة بحادث طرق مروع بين سيارة ودراجتين ناريتين في الناصرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق مروع بين دراجتين ناريتين وسيارة في الناصرة الليلة عن اصابة شابين في العضرين من عمرهما بجراح احداها حرجة والاخرى خطيرة .



وتم نقل المصابين الى مستشفيي الناصرة الانجليزي والعفولة .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
اصابتان حرجة وخطيرة بحادث طرق مروع بين سيارة ودراجتين ناريتين في الناصرة




كلمات متعلقة

اصابتان, حرجة, وخطيرة, بحادث, طرق, مروع, بين, سيارة, ودراجتين, ناريتين, في, الناصرة,

تابعونــا

الطيبي: اعلن بشكل رسمي عن خوضنا الانتخابات بشكل مستقل في قائمة العربية للتغيير الطيبي: اعلن بشكل رسمي عن خوضنا الانتخابات بشكل مستقل في قائمة العربية للتغيير 2019-02-08 | 19:27:44

يعقد حزب العربية للتغيير في هذه الاثناء مؤتمره الرابع. يعقد حزب العربية...

مصرع ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) طعنا في اللد مصرع ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) طعنا في اللد 2019-02-08 | 17:45:08

لقي ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) متزوج واب لطفلين مصرعه مساء اليوم الجمعو اثر...

شهيد طفل و10 اصابات على حدود غزة شهيد طفل و10 اصابات على حدود غزة 2019-02-08 | 17:39:20

استشهد طفل وأصيب 10 مواطنين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر...

جولة لمدير عام وزارة التربية لجهاز التّعليم في المجتمع البدوي في الجنوب جولة لمدير عام وزارة التربية لجهاز التّعليم في المجتمع البدوي في الجنوب 2019-02-08 | 16:24:14

في اطار الجولات التي يقوم بها المدير العام للوزارة، شموئيل أبواب أيّام الجمعة حلّ...

جثمان الطالبة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم سيصل إلى البلاد عند منتصف الليلة جثمان الطالبة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم سيصل إلى البلاد عند منتصف الليلة 2019-02-08 | 16:16:27

اعلنت وزارة الخارجية اليوم الجمعة وصول جثمان الطالبة الجامعة سوار قبلاوي من أم...

حزب العربية للتغيير يعقد مؤتمره الرابع حزب العربية للتغيير يعقد مؤتمره الرابع 2019-02-08 | 16:13:49

يعقد حزب العربية للتغيير مؤتمره الرابع. ومن المقرر ان يلقي رئيس الحزب أحمد...

أعمام المرحومة سوار قبلاوي يصلون إلى تركيا أعمام المرحومة سوار قبلاوي يصلون إلى تركيا 2019-02-08 | 15:01:40

وصل إلى تركيا اليوم اعمام المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم والتي تحقق الشرطة...

مظاهرة في قلنسوة احتجاجا على سياسة هدم البيوت مظاهرة في قلنسوة احتجاجا على سياسة هدم البيوت 2019-02-08 | 14:56:30

شارك المئات اليوم الجمعو بعد صلاة الظهر في المظاهرة القطرية بقلنسوة تصديا لأوامر...

سطو مسلح على محل مجوهرات في كفرياسيف سطو مسلح على محل مجوهرات في كفرياسيف 2019-02-08 | 14:52:47

أقدم ملثمان على دراجة نارية على عملية سطو مسلح على محل للمجوهرات في قرية كفرياسف...

استمرار التحقيق في جريمة قتل الشابة في القدس استمرار التحقيق في جريمة قتل الشابة في القدس 2019-02-08 | 12:50:42

تستمر اعمال التمشيط والتحقيق في جريمة قتل الشابة من تكواع والتي عثر على جثتها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سهيل شحادة حيفا حادث طرق مروع شاحنتين سيارتين مفرق الياجور قرب ابطن حيفا قتلة عائلة دوابشة حرق محكمة جلسة اللد رصاصات طائشة الفحم دون اصابات تستقر بيت منزل ام طعن جندي كطريات ت سلاح سرقة من اطلاق نار اصابة مقتل استشهادشارع وادي عارة القاء حجارة شرطة شبان مدخل عرعرة غازي اغبارية مصمص قرية شبهات أمنية اطلاق سراح اعتقال 18 يوما التحقيق معه اعتقاله مظاهرة القدس الكنيست رؤساء مجالس سلطات محلية ميزانيات اقرار طلاب عرب جامعة تل ابيت تظاهرة اعلام فلسطين ضد اطلاق النار المواطنين العرب تجارة حيازة مخدرات كوكائين من كولومبيا لوائح اتهام 30 شخصا الجنوب بئر السبع أمجد عدوي خالد استضافة شاب يهودي متضرري حرائق حيفا بيته تبرع طعام رجال اطفاء تحريض موجةمخزن العاب امسر تكروري أنس عابد قلنسوة نارية القرية التعاونية موشاف فورات قرب قلنسوة الطيرة اصابة خطيرة شرطة اسعاف اطفشفاعمرو تظاهرة نصرة الاقصى القدس شعارات العشرات يشاركون شارع 90 البحر الميت حادث طرق مروع مصرع شخص سائق اصابة اخرين شرطة اسعاف النقب هدم بيت أب طفلة مريضة صحية المحكمة اسرائيل غير المعترف بها البقيعةعملية طعن باب العامود القدس اصابات الشرطة اسعاف تصفية حرس الحدود الاق نار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com