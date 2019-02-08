انطلاق, اعمال, المؤتمر, الرابع, للعربية, للتغيير, بمشاركة, واسعة,

يعقد حزب العربية للتغيير في هذه الاثناء مؤتمره الرابع.

ومن المقرر ان يلقي رئيس الحزب أحمد الطيبي كلمة أمام المؤتمرين.الطيبي سيتطرق من جملة ذلك إلى خلفية قراره الانفصال عن القائمة المشتركة ومسيرة العربية للتغيير وانجازاتها إضافة الى عرض رؤيته للسنوات العشر القادمة اجتماعيًا وسياسيًا.ومن المحتمل ان يعلن سكرتير الحزب اسامة سعدي، فتح باب الترشيح للانتخابات الداخلية التي ستجرى بعد أسبوعين.