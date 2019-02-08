مصرع, ثابت, عبد, المالك, الباز, (28, عاما), طعنا, في, اللد,

وتم نقل الشاب النمصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك الا ان المحاولات بانقاذ حياته باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

لقي ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) متزوج واب لطفلين مصرعه مساء اليوم الجمعو اثر تعرضه للطعن في احياء مدينة اللد .

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