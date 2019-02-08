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مصرع ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) طعنا في اللد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي  ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) متزوج واب لطفلين مصرعه مساء اليوم الجمعو اثر تعرضه للطعن في احياء مدينة اللد .


وتم نقل الشاب النمصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك الا ان المحاولات بانقاذ حياته باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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