الكوفية, على, أكتاف, المرشح, للقب, أطول, رجل, في, العالم,

ارتدى إيجاز أحمد، أطول رجل في باكستان، والمنافس القوي على لقب أطول رجل في العالم، بطوله الذي يصل إلى 2,55 مترا، الكوفية الفلسطينية خلال زيارته جناح دولة فلسطين في "حديقة العامرات"، ضمن فعاليات مهرجان مسقط الدولي.

وجاء تلفع "إيجاز" بالكوفية وتجوله بها في أرجاء المهرجان محاطاً بالزوار، الذين التقطوا معه الكثير من الصور، تلقائياً وعفوياً وتعبيراً عن تعاطفه مع نضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.وتشارك سفارة فلسطين بجناح خاص في المهرجان، يعرض نماذج من الأثواب والمطرزات والأعمال اليدوية والمأكولات الشعبية الفلسطينية.