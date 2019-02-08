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شهيد طفل و10 اصابات على حدود غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 استشهد  طفل وأصيب 10 مواطنين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.


وأفادت وزارة الصحة استشهاد الطفل حسن اياد شلبي (14 عاما) جراء تعرضه لعيار ناري في الصدر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس، فيما أصيب 10  مواطنين بالرصاص.


وتوافدت الجماهير الفلسطينية اليوم الجمعة  لمخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة 46 من المسيرات جمعة والتي تحمل عنوان "لا مساومة على كسر الحصار".







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