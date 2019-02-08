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جولة لمدير عام وزارة التربية لجهاز التّعليم في المجتمع البدوي في الجنوب



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في اطار الجولات التي يقوم بها المدير العام للوزارة، شموئيل أبواب أيّام الجمعة حلّ ضيفا هذا الصّباح المدير العام للوزارة على مجلس اقليمي القسّوم بهدف الاطّلاع عن كثب على جهاز التّعليم ومواكبة تطوّر التّعليم في المجلس الاقليمي وفي المؤسّسات التّعليميّة في مجال البناء والتّطوير، التّحصيل العلمي والمناخ التّعليمي ،برنامج تحدّيات ومواكبة تطبيق التّربية اللا منهجيّة،برنامج نويديّات الظهيرة، مشروع الوجبة السّاخنة، المنح الطلابيّة ، يوم التّعليم المطوّل والعديد من البرامج التي تفعّلها الوزارة في إطار الخطة الخماسيّة للمجتمع البدوي.


اضافة للأمور التي ذكرت فإنّ هناك مؤشّرات ايجابيّة على ارض الواقع،لقد حدّدنا هدفا رفع نسبة الحاصلين على البجروت %50 ولكن بسبب الاستثمار الكبيرفي جهاز التّعليم في المجتمع البدوي لقد تمّ إجتياز هذا الهدف اذ وصلت النّسبة ل-%51.6 كذلك موضوع القوى البشرّية ( المعلّمون) نعمل بهدف رفع نسبة المعلّمين من أبناء الجنوب من %64 لتصل إلى %81 .


شملت الزّيارة عددا من المؤسّسات التّعليميّة في مجلس اقليمي القسّوم : المدرسة الابتدائيّة الطرشان ، المدرسة الشّاملة أورط مولده الأطرش، المدرسة الابتدائيّة الأمل ، المدرسة الابتدائيّة السّيّد ج ، المدرسة الثّانويّة الّترابين .

بداية التقى المدير العام للوزارة بالسّيد رام زهابي مدير لواء الجنوب وبالسّيّد سلامه الأطرش رئيس مجلس اقليمي القسّوم حيث عرض الأخير أمام المدير العام معطيات واحتياجات جهاز التّعليم .


مجلس اقليمي القسّوم : معطيات عامّةرئيس المجلس السّيّد سلامه الأطرش 

مدير قسم المعارف: السّيّد عمر أبو عصا 

مفتّش المدارس: د. محمد العثامين

مفتّش المدارس فوق الابتدائيّة: علي القريناوي

مفتّش التّربية الخاصّة: محمد القريناوي

مفتّش التّربية اللا منهجيّة: جبر أبو القيعان .

مفتّشة الاستشاره التّربويّة: سناء جبارين 

عدد الرّوضات والبساتين : 110 

عدد المدارس الابتدائيّة : 18

عدد المدارس فوق الابتدائيّة : 4

عدد الطلاب: 13644

عدد موظّفي جهاز التّعليم ( المعلّمين والمعلّمات): 1074
""بالنسبة لمعطيات التّربية اللا منهجيّة :مديرة وحدة الشّبيبة وفاء أبو عمّار .

عدد الطلاب الأعضاء في حركة الشّبّيبة العاملة والمتعلّمة 255 وفي أجيال 165 .

عدد الطلاب في منظّمات الشّبّية 355 طالبا .

عدد الطلاب في اطار التّداخل الاجتماعي 1435 طالبا .

عدد الطلاب في أطر القيادة الشّابة ( 120 طالبا ) .

عدد الطلاب في معرفة البلاد 1120 طالبا .

عدد الطلاب في برنامج المدارس العازفة : 75 طالبا 

عدد الطلاب في الحركة الكشفيّة : 240 طالبا 

عدد الطلاب في البرامج التّربويّة : 785 طالبا 

عدد الطلاب في الدّورات : 1150 طالبا


بدأ المدير العام زيارته للمدرسة الابتدائيّة الطرشان ( مدير المدرسة المربّي خالد أطرش) حيث عرض أمامه معطيات المدرسة والرؤيا التّربويّة للمدرسة .مدرسة الطرشان : 

742 طالبا
تطرّق المدير العام لموضوع التّحصيل العلمي والمناخ التّعليمي في المدرسة كذلك لاحتياجات المدرسة من ناحيّة البناء والتّطوير كذلك لأهميّة مشاركة الطلاب في أطر التّربية اللا منهجيّة .


المدرسة الشّاملة أورط مولده الأطرش ( مدير المدرسة المربّي عمر الأطرش )

عدد الطلاب 917 طالبا 

في المدرسة هناك تخصّص للتّعليم التخنولوجي بالذّات المتعلّق بالسّيارات وهو فرع جديد في المدرسة وهناك عدّة برامج تابعة للوزارة في المدرسة منها أميريم ، معرفة البلاد ، مروم ، اتجار ، تيلم وطوف وبرامج أخرى والوزرة تفعّل كذلك برنامج تطوير اللغة العبريّة المحكيّة بهدف تشجيع الطلاب الاندماج في مؤسّسات التّعليم العالي والمجتمع وسوق العمل مستقبلا .


المدير العام للوزارة تحدّث أيضا عن التّحصيل العلمي للمدرسة وعن المناخ التّعليمي . معدّل الحاصلين على شهادات استحقاق هو %71.2 من بينهم نحو %16.4 يتعلّمون 4 وحدات رياضيّات اضافة ل- % 1.9 5 وحدات رياضيّات و %28.8 يتعلّمون 4 وحدات لغة انجليزيّة اضافة ل-%8.7 5 وحدات لغة انجليزيّة .في المدرسة هناك تركيز على تعليم اللغة العبريّة وهناك نشاط مبارك مثل توزيع رزم غذائيّة على العائلات مستورة الحال . كذلك يلاحظ في المدرسة عدد كبير من الطلاب في أطر التّربية اللا منهجيّة المختلفة .


المدرسة الابتدائيّة الأمل ( مدير المدرسة خليل الكرم ) .

عدد الطلاب 812 طالبا 


في المدرسة عدّة برامج تابعة للوزارة بهدف تحسين التّحصيل العلمي والمناخ التّعليمي للمدرسة ودعم أطر التّربية اللا منهجيّة ومنها : مروم ، معرفة البلاد ، سولموت، القلب ، البحث العلمي، التّربية للبيئة ، قياده شابّة ، الكشّاف ، والعديد من البرامج .في المدرسة مختبر ، زوايا تعليميّة للمعلّمين والطلاب ومكتبة وهناك تخطيط مستقبلي لتوفير M21 وغرفة احتواء ووضع مظلة فوق الملعب المدرسي .


المدرسة الابتدائيّة السّيّد (ج) - مدير المدرسة المربّي صالح سيّد .


عدد الطلاب 241 طالبا .


في المدرسة تقوم الوزارة بتفعيل برنامج مروم والمدرسة الجماهيريّة كذلك برنامج تعزيز اللغة العبريّة المحكيّة حيث تمّ التّطرّق لموضوع المناخ التّعليمي والتّحصيل العلمي . في المدرسة يوجد زوايا عمل للمعلّمين والطلاب ، غرفة احتواء، مكتبة ومختبر وتمّ التأكيد على أهميّة مشاركة الطلاب في أطر التّربية اللا منهجيّة في الدّورات وحركات الشّبيبة وبرامج القادة الصغار .


المدرسة الشّاملة أورط ترابين ( مدير المدرسة عبد الرّازق الصّانع ) .عدد الطلاب 233 طالبا .


المدير العام للوزارة تحدّث مع مدير المدرسة حول التّحصيل العلمي في امتحانات المتساف في مواضيع اللغة العربيّة ، الرياضيّات ـ اللغة الانجليزيّة والعلوم .من الجدير ذكره بانّه شارك في الزّياره مدير لواء الجنوب، د.محمد الهيب مسؤول التّعليم البدوي وعدد من المفتّشين.


الزّيارة ناجحة جدّا وخاصّة تأتي في إطار الزّيارات التي يقوم بها المدير العام لمدارس المجتمع البدوي الذي هو في سلّم اولويّات الوزارة التي تعمل جاهدة للنّهوض بجهاز التّعليم وتوفّر العديد من الموارد والميزانيّات لتحقيق الهدف.




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