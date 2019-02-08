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جثمان الطالبة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم سيصل إلى البلاد عند منتصف الليلة



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اعلنت وزارة الخارجية اليوم الجمعة وصول جثمان الطالبة الجامعة سوار قبلاوي من أم الفحم إلى البلاد قادمًا من تركيا عند منتصف الليلة.



وكانت المرحومة سوار قد لقيت مصرعها مساء الأربعاء، وتشير الشبهات إلى أنّ الحديث يدور حول جريمة قتل، وقد قامت الشرطة التركية باعتقال شقيق المرحومة ووالدها على ذمة التحقيقات في القضية.




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