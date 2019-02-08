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حزب العربية للتغيير يعقد مؤتمره الرابع



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يعقد حزب العربية للتغيير  مؤتمره الرابع. 


ومن المقرر ان يلقي رئيس الحزب أحمد الطيبي كلمة أمام المؤتمرين. 

 الطيبي سيتطرق من جملة ذلك إلى خلفية قراره الانفصال عن القائمة المشتركة ومسيرة العربية للتغيير وانجازاتها إضافة الى عرض رؤيته للسنوات العشر القادمة اجتماعيًا وسياسيًا. 

ومن المحتمل ان يعلن سكرتير الحزب اسامة سعدي، فتح باب الترشيح للانتخابات الداخلية التي ستجرى بعد أسبوعين.




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