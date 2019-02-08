حزب, العربية, للتغيير, يعقد, مؤتمره, الرابع,

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في اطار الجولات التي يقوم بها المدير العام للوزارة، شموئيل أبواب أيّام الجمعة حلّ...
اعلنت وزارة الخارجية اليوم الجمعة وصول جثمان الطالبة الجامعة سوار قبلاوي من أم...
وصل إلى تركيا اليوم اعمام المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم والتي تحقق الشرطة...
شارك المئات اليوم الجمعو بعد صلاة الظهر في المظاهرة القطرية بقلنسوة تصديا لأوامر...
أقدم ملثمان على دراجة نارية على عملية سطو مسلح على محل للمجوهرات في قرية كفرياسف...
تستمر اعمال التمشيط والتحقيق في جريمة قتل الشابة من تكواع والتي عثر على جثتها...
عمم اتحاد جبال الناصرة للمياه والصرف الصحي، بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن:...
ضبطت شرطة السير خلال حملة لها قرب العفولة شابا 22عاما من الشمال يقود بسرعة 228كلم/س...
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جاء في بيان صادر عن مؤنس طه رئيس مجلس محلي كفرمندا :" بمبادرة الدائرة الاسلامية في...