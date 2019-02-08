تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-08 16:24:14 جولة لمدير عام وزارة التربية لجهاز التّعليم في المجتمع البدوي في الجنوب |  2019-02-08 16:16:27 جثمان الطالبة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم سيصل إلى البلاد عند منتصف الليلة |  2019-02-08 16:13:49 حزب العربية للتغيير يعقد مؤتمره الرابع |  2019-02-08 15:01:40 أعمام المرحومة سوار قبلاوي يصلون إلى تركيا |  2019-02-08 14:56:30 مظاهرة في قلنسوة احتجاجا على سياسة هدم البيوت |  2019-02-08 14:52:47 سطو مسلح على محل مجوهرات في كفرياسيف |  2019-02-08 12:50:42 استمرار التحقيق في جريمة قتل الشابة في القدس |  2019-02-08 12:50:24 حاولوا الوصول الى اليونان.. انقاذ 13 مهاجراً فلسطينياً من الغرق |  2019-02-08 11:44:38 الصانع:مطلبنا المشاركة في المشتركة وإذا تعذر ذلك التحالف مع الجبهة |  2019-02-08 11:03:52 روسيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس |  2019-02-08 10:50:01 الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في يافة الناصرة بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه |  2019-02-08 10:04:46 عالم: لا تنشر كل شيء في شبكات التواصل الاجتماعي |  2019-02-08 10:03:32 رونالدو يتلقى خبر أمه "المؤلم" بعد أيام من عيد ميلاده |  2019-02-08 10:01:17 مستشارا ترامب الى 5 دول عربية لمناقشة "صفقة القرن" |  2019-02-08 09:28:33 ضبط سائق 22 عاما من الشمال يقود بسرعة 228 كلم\س قرب العفولة ومعه شابين اخرين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أعمام المرحومة سوار قبلاوي يصلون إلى تركيا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وصل إلى تركيا اليوم اعمام المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم والتي تحقق الشرطة التركية مع والدها وشقيقها بشبهة مقتلها. وقال الاعمام إنه حتى الان لا جديد في التحقيقات الجارية وفي نقل الجثمان الى البلاد لمواراته الثرى.


وناشدت عائلة الفقيدة أمس الجميع عدم إطلاق شائعات وتحليلات يمكن ان تمس بالعائلة، بل الانتظار الى حين صدور نتائج التحقيق الرسمية من من قبل الشرطة التركية والجهات المسؤولة التي تتتابع القضية.


وتسود في مدينة أم الفحم أجواء من الترقب ازاء كل ما يرشح من معلومات من تركيا، حول ملابسات مقتل الطالبة الجامعية سوار زكريا قبلاوي (20 سنة) يوم الأربعاء.




كلمات متعلقة

أعمام, المرحومة, سوار, قبلاوي, يصلون, إلى, تركيا,

تابعونــا

جولة لمدير عام وزارة التربية لجهاز التّعليم في المجتمع البدوي في الجنوب جولة لمدير عام وزارة التربية لجهاز التّعليم في المجتمع البدوي في الجنوب 2019-02-08 | 16:24:14

في اطار الجولات التي يقوم بها المدير العام للوزارة، شموئيل أبواب أيّام الجمعة حلّ...

جثمان الطالبة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم سيصل إلى البلاد عند منتصف الليلة جثمان الطالبة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم سيصل إلى البلاد عند منتصف الليلة 2019-02-08 | 16:16:27

اعلنت وزارة الخارجية اليوم الجمعة وصول جثمان الطالبة الجامعة سوار قبلاوي من أم...

حزب العربية للتغيير يعقد مؤتمره الرابع حزب العربية للتغيير يعقد مؤتمره الرابع 2019-02-08 | 16:13:49

يعقد حزب العربية للتغيير مؤتمره الرابع. ومن المقرر ان يلقي رئيس الحزب أحمد...

مظاهرة في قلنسوة احتجاجا على سياسة هدم البيوت مظاهرة في قلنسوة احتجاجا على سياسة هدم البيوت 2019-02-08 | 14:56:30

شارك المئات اليوم الجمعو بعد صلاة الظهر في المظاهرة القطرية بقلنسوة تصديا لأوامر...

سطو مسلح على محل مجوهرات في كفرياسيف سطو مسلح على محل مجوهرات في كفرياسيف 2019-02-08 | 14:52:47

أقدم ملثمان على دراجة نارية على عملية سطو مسلح على محل للمجوهرات في قرية كفرياسف...

استمرار التحقيق في جريمة قتل الشابة في القدس استمرار التحقيق في جريمة قتل الشابة في القدس 2019-02-08 | 12:50:42

تستمر اعمال التمشيط والتحقيق في جريمة قتل الشابة من تكواع والتي عثر على جثتها...

الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في يافة الناصرة بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في يافة الناصرة بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه 2019-02-08 | 10:50:01

عمم اتحاد جبال الناصرة للمياه والصرف الصحي، بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن:...

ضبط سائق 22 عاما من الشمال يقود بسرعة 228 كلم\س قرب العفولة ومعه شابين اخرين ضبط سائق 22 عاما من الشمال يقود بسرعة 228 كلم\س قرب العفولة ومعه شابين اخرين 2019-02-08 | 09:28:33

ضبطت شرطة السير خلال حملة لها قرب العفولة شابا 22عاما من الشمال يقود بسرعة 228كلم/س...

اليوم - مظاهرة ورفع شعارات رفضا للعنف في كفرمندا اليوم - مظاهرة ورفع شعارات رفضا للعنف في كفرمندا 2019-02-08 | 08:42:50

جاء في بيان صادر عن مؤنس طه رئيس مجلس محلي كفرمندا :" بمبادرة الدائرة الاسلامية في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حملة شرطة مسجاف مصادرة سيارات معدلة تراكتورواتفارس نعسه وفاة الشاب 40 عاما اثر مرض عضال لم يمهله طويلا بلدة مصرع محمد احمد . أسدي طفلين نسيا ساعات داخل سيارة النقب القسوم قرية الجنوب السيد دير الاسد والدهما قرية حورة جلجولية افعى على الشرطي عنزة نطحه حيفا عامل ركضت اتجاهه اصيب اصابات طفيفة مستشفى نعيم جربان جسر الزرقاء مصرع وفاة الشاب اطلاق نار مستشفى ثلوج بيت جن تساقط تراكم كثيفة قرية الجليل الاعلى تعطيل الدراسة بوتين مؤيدو محبو الرئيس الروسي كفر ياسيف يوزعون صورته روسيا صديقة الشعوب بلدية الناصرة فشل تمرير الميزانية 2016 تاجيل التصويت حسام حايك البروفيسور الناصرة مجلة غوود الامريكية ضمن مئة شخصية مؤثرة في السرطان انف فحص العالم يهودي يطعن عاملا يهوديا اخرا ظنا منه انه عربي كريات اتا مجمع تجاري الطائفة الدرزية تحتفل زيارة سنوية مقام النبي الخضر كفر ياسيفإطلاق النار على شاب بحجة محاولة طعن نابلسيافا مظاهرة المسجد الاقصى القدس اصابات اعتقالات طمرة لدغة افعى سامة عامل مستشفى زهراوي طاقم طبي مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com