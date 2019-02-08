أعمام, المرحومة, سوار, قبلاوي, يصلون, إلى, تركيا,

وصل إلى تركيا اليوم اعمام المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم والتي تحقق الشرطة التركية مع والدها وشقيقها بشبهة مقتلها. وقال الاعمام إنه حتى الان لا جديد في التحقيقات الجارية وفي نقل الجثمان الى البلاد لمواراته الثرى.

وناشدت عائلة الفقيدة أمس الجميع عدم إطلاق شائعات وتحليلات يمكن ان تمس بالعائلة، بل الانتظار الى حين صدور نتائج التحقيق الرسمية من من قبل الشرطة التركية والجهات المسؤولة التي تتتابع القضية.وتسود في مدينة أم الفحم أجواء من الترقب ازاء كل ما يرشح من معلومات من تركيا، حول ملابسات مقتل الطالبة الجامعية سوار زكريا قبلاوي (20 سنة) يوم الأربعاء.