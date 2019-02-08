مظاهرة, في, قلنسوة, احتجاجا, على, سياسة, هدم, البيوت,

شارك المئات اليوم الجمعو بعد صلاة الظهر في المظاهرة القطرية بقلنسوة تصديا لأوامر تدمير عدد من بيوت المدينة.

وجاءت المظاهرة وبدعوة لجنة المتابعة العليا، ومن اللجنة الشعبية، بالتعاون مع بلدية قلنسوة، وانطلقت المظاهرة ضد أوامر تمير بيوت في المدينة، بعد صلاة الجمعة، من الدوار المركزي، نحو الحي الشرقي، حيث بيت محمد عودة المهدد بالهدم.ويشار إلى أن المحكمة ستبت يوم الأحد القريب في أوامر هدم عدد من البيوت، وهذا سيكون تمهيدا لصدور أوامر تنفيذية لتدمير عدد آخر من البيوت، والرد الشعبي القوي من شانه أن يردع تنفيذ هذه الجرائم.