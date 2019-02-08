تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-08 16:24:14 جولة لمدير عام وزارة التربية لجهاز التّعليم في المجتمع البدوي في الجنوب |  2019-02-08 16:16:27 جثمان الطالبة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم سيصل إلى البلاد عند منتصف الليلة |  2019-02-08 16:13:49 حزب العربية للتغيير يعقد مؤتمره الرابع |  2019-02-08 15:01:40 أعمام المرحومة سوار قبلاوي يصلون إلى تركيا |  2019-02-08 14:56:30 مظاهرة في قلنسوة احتجاجا على سياسة هدم البيوت |  2019-02-08 14:52:47 سطو مسلح على محل مجوهرات في كفرياسيف |  2019-02-08 12:50:42 استمرار التحقيق في جريمة قتل الشابة في القدس |  2019-02-08 12:50:24 حاولوا الوصول الى اليونان.. انقاذ 13 مهاجراً فلسطينياً من الغرق |  2019-02-08 11:44:38 الصانع:مطلبنا المشاركة في المشتركة وإذا تعذر ذلك التحالف مع الجبهة |  2019-02-08 11:03:52 روسيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس |  2019-02-08 10:50:01 الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في يافة الناصرة بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه |  2019-02-08 10:04:46 عالم: لا تنشر كل شيء في شبكات التواصل الاجتماعي |  2019-02-08 10:03:32 رونالدو يتلقى خبر أمه "المؤلم" بعد أيام من عيد ميلاده |  2019-02-08 10:01:17 مستشارا ترامب الى 5 دول عربية لمناقشة "صفقة القرن" |  2019-02-08 09:28:33 ضبط سائق 22 عاما من الشمال يقود بسرعة 228 كلم\س قرب العفولة ومعه شابين اخرين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مظاهرة في قلنسوة احتجاجا على سياسة هدم البيوت



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شارك المئات اليوم الجمعو بعد صلاة الظهر في المظاهرة القطرية بقلنسوة تصديا لأوامر تدمير عدد من بيوت المدينة.


وجاءت المظاهرة وبدعوة لجنة المتابعة العليا، ومن اللجنة الشعبية، بالتعاون مع بلدية قلنسوة، وانطلقت المظاهرة ضد أوامر تمير بيوت في المدينة، بعد صلاة الجمعة، من الدوار المركزي، نحو الحي الشرقي، حيث بيت محمد عودة المهدد بالهدم.

ويشار إلى أن المحكمة ستبت يوم الأحد القريب في أوامر هدم عدد من البيوت، وهذا سيكون تمهيدا لصدور أوامر تنفيذية لتدمير عدد آخر من البيوت، والرد الشعبي القوي من شانه أن يردع تنفيذ هذه الجرائم.




كلمات متعلقة

مظاهرة, في, قلنسوة, احتجاجا, على, سياسة, هدم, البيوت,

تابعونــا

جولة لمدير عام وزارة التربية لجهاز التّعليم في المجتمع البدوي في الجنوب جولة لمدير عام وزارة التربية لجهاز التّعليم في المجتمع البدوي في الجنوب 2019-02-08 | 16:24:14

في اطار الجولات التي يقوم بها المدير العام للوزارة، شموئيل أبواب أيّام الجمعة حلّ...

جثمان الطالبة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم سيصل إلى البلاد عند منتصف الليلة جثمان الطالبة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم سيصل إلى البلاد عند منتصف الليلة 2019-02-08 | 16:16:27

اعلنت وزارة الخارجية اليوم الجمعة وصول جثمان الطالبة الجامعة سوار قبلاوي من أم...

حزب العربية للتغيير يعقد مؤتمره الرابع حزب العربية للتغيير يعقد مؤتمره الرابع 2019-02-08 | 16:13:49

يعقد حزب العربية للتغيير مؤتمره الرابع. ومن المقرر ان يلقي رئيس الحزب أحمد...

أعمام المرحومة سوار قبلاوي يصلون إلى تركيا أعمام المرحومة سوار قبلاوي يصلون إلى تركيا 2019-02-08 | 15:01:40

وصل إلى تركيا اليوم اعمام المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم والتي تحقق الشرطة...

سطو مسلح على محل مجوهرات في كفرياسيف سطو مسلح على محل مجوهرات في كفرياسيف 2019-02-08 | 14:52:47

أقدم ملثمان على دراجة نارية على عملية سطو مسلح على محل للمجوهرات في قرية كفرياسف...

استمرار التحقيق في جريمة قتل الشابة في القدس استمرار التحقيق في جريمة قتل الشابة في القدس 2019-02-08 | 12:50:42

تستمر اعمال التمشيط والتحقيق في جريمة قتل الشابة من تكواع والتي عثر على جثتها...

الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في يافة الناصرة بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في يافة الناصرة بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه 2019-02-08 | 10:50:01

عمم اتحاد جبال الناصرة للمياه والصرف الصحي، بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن:...

ضبط سائق 22 عاما من الشمال يقود بسرعة 228 كلم\س قرب العفولة ومعه شابين اخرين ضبط سائق 22 عاما من الشمال يقود بسرعة 228 كلم\س قرب العفولة ومعه شابين اخرين 2019-02-08 | 09:28:33

ضبطت شرطة السير خلال حملة لها قرب العفولة شابا 22عاما من الشمال يقود بسرعة 228كلم/س...

اليوم - مظاهرة ورفع شعارات رفضا للعنف في كفرمندا اليوم - مظاهرة ورفع شعارات رفضا للعنف في كفرمندا 2019-02-08 | 08:42:50

جاء في بيان صادر عن مؤنس طه رئيس مجلس محلي كفرمندا :" بمبادرة الدائرة الاسلامية في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رجل طبعون سرقة سيارة اعتقال جلمة معبر الناصرة معدات سرقة دير الاسد حيفاضرب هرب شفاعمرو دهس فتى قاصر فرار السائقميرفت ابو جليل علامات عنف قتل شبهات جريمة شفاعمرو العثور جثة سرقة طعن مشتبه شاب اعتداء شقيقته سقوطها رمبام الشرطة مستشفى تحقيق مصرع سائق حادث طارق زياد ضعيف عارة طرق مروع حافلة سيارة خصوصية بركائي عرعره ام الفحم شارع 65أمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق عماد نجار عيسى مصرع عمل ورشة انهيار جدار برديس حنا عرابة حرق سيارة موظفة بلدية طمرة مجهولون الشرطة التحقيق اضرار جسيمة تكريم اطباء ممرضين سخنين بلدية مازن غنايم ارييه درعي الوزير الداخلية توسيع نفوذ مدينة سخنين 1835 دونم طرعان احتفال مولد النبوي الشريف مشاركة واسعة مصرع شابين جلجولية مفرق حورشيم شارع 6 سيارة شاحنة مستشفى فاجعة طرق احمد وتد ناصر ابو الفول مروع جولس مجلس محلي مصادقة ميزانية اجماع العام 2016 عرابة تسمية شوارع القرية مجلس محلي قرية طالب جامعي تنفيذ عملية تفجيرية القطار الخفيف في القدس اعتقال علي ابو حسان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com