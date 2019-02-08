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سطو مسلح على محل مجوهرات في كفرياسيف



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أقدم ملثمان على دراجة نارية على عملية سطو مسلح على محل للمجوهرات في قرية كفرياسف وهما يحملان بلطة ومسدس حيث سرقا كمية من المجوهرات وفرا هاربين من المكان بعد تهديد صاحب المحل بسلاح .





الشرطة نصبت الحواجز في المنطقة بحثا عن الجناة




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