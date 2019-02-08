استمرار, التحقيق, في, جريمة, قتل, الشابة, في, القدس,

تستمر اعمال التمشيط والتحقيق في جريمة قتل الشابة من تكواع والتي عثر على جثتها أمس في منطقة حرشية بجنوب غرب القدس قرب ينبوع عين ياعيل وعليها علامات طعن.

قوات شرطية كبيرة وصلت الى المكان مع افراد جهاز الامن العام وان التحقيق يجري في جميع الاتجاهات،علما بانه فُرض امر يَحظر نشر تفاصيل التحقيق. ويتعزز الاعتقاد لدى شرطة القدس انها قُتلت. هذا ووافقت اسرة المغدورة على اجراء تشريح للجثة.وكانت آثار الشابة البالغة من العمر تسعة عشر عامًا قد اختفت منذ صبيحة أمس.