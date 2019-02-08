تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-08 12:50:42 استمرار التحقيق في جريمة قتل الشابة في القدس |  2019-02-08 12:50:24 حاولوا الوصول الى اليونان.. انقاذ 13 مهاجراً فلسطينياً من الغرق |  2019-02-08 11:44:38 الصانع:مطلبنا المشاركة في المشتركة وإذا تعذر ذلك التحالف مع الجبهة |  2019-02-08 11:03:52 روسيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس |  2019-02-08 10:50:01 الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في يافة الناصرة بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه |  2019-02-08 10:04:46 عالم: لا تنشر كل شيء في شبكات التواصل الاجتماعي |  2019-02-08 10:03:32 رونالدو يتلقى خبر أمه "المؤلم" بعد أيام من عيد ميلاده |  2019-02-08 10:01:17 مستشارا ترامب الى 5 دول عربية لمناقشة "صفقة القرن" |  2019-02-08 09:28:33 ضبط سائق 22 عاما من الشمال يقود بسرعة 228 كلم\س قرب العفولة ومعه شابين اخرين |  2019-02-08 09:25:06 فرنسا - وفاة الدكتور جميل حبيب مشعور |  2019-02-08 08:42:50 اليوم - مظاهرة ورفع شعارات رفضا للعنف في كفرمندا |  2019-02-08 08:36:57 المحامي زكي كمال:إسرائيل تتجه نحو انعدام الديمقراطية الحقيقية والبحث عن النجوم دون أيديولوجية والأحزاب العربية مطالبة بتغيير التوجهات |  2019-02-08 08:29:20 الشرطة البريطانية تؤكد أن الجثة المنتشلة تعود للاعب المفقود |  2019-02-08 06:21:59 الجيش الأميركي يسحب كامل قواته من سوريا بنهاية أبريل |  2019-02-08 06:19:48 انخفاض الحرارة اليوم وامطار وعواصف السبت والاحد |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

استمرار التحقيق في جريمة قتل الشابة في القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تستمر  اعمال التمشيط والتحقيق في جريمة قتل الشابة  من تكواع والتي عثر على جثتها أمس في منطقة حرشية بجنوب غرب القدس قرب ينبوع عين ياعيل وعليها علامات طعن.



قوات شرطية كبيرة وصلت الى المكان مع افراد جهاز الامن العام وان التحقيق يجري في جميع الاتجاهات، 

علما بانه فُرض امر يَحظر نشر تفاصيل التحقيق. ويتعزز الاعتقاد لدى شرطة القدس انها قُتلت. هذا ووافقت اسرة المغدورة على اجراء تشريح للجثة. 


وكانت آثار الشابة البالغة من العمر تسعة عشر عامًا قد اختفت منذ صبيحة أمس.




كلمات متعلقة

استمرار, التحقيق, في, جريمة, قتل, الشابة, في, القدس,

تابعونــا

الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في يافة الناصرة بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في يافة الناصرة بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه 2019-02-08 | 10:50:01

عمم اتحاد جبال الناصرة للمياه والصرف الصحي، بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن:...

ضبط سائق 22 عاما من الشمال يقود بسرعة 228 كلم\س قرب العفولة ومعه شابين اخرين ضبط سائق 22 عاما من الشمال يقود بسرعة 228 كلم\س قرب العفولة ومعه شابين اخرين 2019-02-08 | 09:28:33

ضبطت شرطة السير خلال حملة لها قرب العفولة شابا 22عاما من الشمال يقود بسرعة 228كلم/س...

اليوم - مظاهرة ورفع شعارات رفضا للعنف في كفرمندا اليوم - مظاهرة ورفع شعارات رفضا للعنف في كفرمندا 2019-02-08 | 08:42:50

جاء في بيان صادر عن مؤنس طه رئيس مجلس محلي كفرمندا :" بمبادرة الدائرة الاسلامية في...

انخفاض الحرارة اليوم وامطار وعواصف السبت والاحد انخفاض الحرارة اليوم وامطار وعواصف السبت والاحد 2019-02-08 | 06:19:48

اليوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح...

لجنة الوفاق الوطني تعقد اجتماعاً تشاورياً بحضور رئيسي لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لجنة الوفاق الوطني تعقد اجتماعاً تشاورياً بحضور رئيسي لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية 2019-02-07 | 22:00:15

عقدت لجنة الوفاق الوطني عصر هذا اليوم في بلدة كفر قرع اجتماعاً تشاورياً دعت إليه...

العثور على جثة فتاة 18 عاما في حرش قرب القدس العثور على جثة فتاة 18 عاما في حرش قرب القدس 2019-02-07 | 21:26:41

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في منطقة وعرية...

العربية للتغيير : خلال مؤتمر الغد سيعلن الطيبي موقف الحركة بشأن الانتخابات العربية للتغيير : خلال مؤتمر الغد سيعلن الطيبي موقف الحركة بشأن الانتخابات 2019-02-07 | 19:06:05

من المتوقع ان يدلي النائب د. احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير بكلمة سياسيه هامة...

سفير اسرائيل في مقدونيا بزيارة عمل لمدرسة البيروني في الناصره سفير اسرائيل في مقدونيا بزيارة عمل لمدرسة البيروني في الناصره 2019-02-07 | 18:58:06

زار مدرسة البيروني ظهيرة الخميس السفير الاسرائيلي في مقدونيا السيد دان اوريين...

عائلة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم: نناشد الجميع بعدم اطلاق الشائعات عائلة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم: نناشد الجميع بعدم اطلاق الشائعات 2019-02-07 | 18:46:59

تخيم حالة من الحزن ولاسى على مدينة ام الفحم عامة وعلى عائلة قبلاوي خاصة بعد مصرع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أمطار الخير جميع انحاء البلاد تساقط الارصاد الجوية عواصف اصابة خطيرة طفل 7 سنوات مستشفى هعيمك العفولة ضربة شمس الزرازير نسي سيارة داخل الليل بطوله دير حنا في ذمة الله وفاة تشييع جثمانه حنا موسى معلم ابو موسىقداس عيد البشارة الناصرة البطريرك ثيوفيلوس الاحتفال مدينة الناصرةعملية اطلاق نار مقر قيادة الشرطة القطرية اصابات منفذ عملية اصابات شرطة اسعاف كيلو غرام لحوم الدجاج مدينة طمرة اتلاف وزارة الصحة مندوبون ابراهيم عواد لحوم اصابة متوسطة شاب سقط ارتفاع كفرياسيف حادث 70 % نقابة المحامين خريجي المحاماة جامعات رسبوا امتحان سابقة النصارة جثمان تتشح سواد نقل الجثمان طارق . زياد سليم القاسم طال طب بلغاريا وفاة ذبحة صدرية خنجر حيفا اعتقال شاب من قرية عرابة بحوزته المحطة المركزية حوف هكرمل حيفا جتدي اشتبه وجود مشتبه سكين اطلاق نار القطار الخفيف حيفا تخريج 3 أطباء جدد مدينة عرابة احتفال جامعة بوخارست رومانيا كسور منطقة الرأس التنكيل جسر الزرقاء طفلة رضيعة مصرع علي ابو عرار النقب عرعره سقوطه ارتفاع طابقين الثاني الطابق مزارعو سهل البطوف قلون استمرار هطول الامطار زراعة محصول شتوي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com