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حاولوا الوصول الى اليونان.. انقاذ 13 مهاجراً فلسطينياً من الغرق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أنقذ خفر السواحل التركي، اليوم الجمعة، 13 مهاجراً فلسطينياً، انجرف مركبهم بسبب خلل فني قبل سواحل بودروم بولاية موغلا، أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان.



وقالت وكالة الأناضول التركية إن المهاجرين طلبوا النجدة عبر الهاتف، بعدما أوشك مركبهم على الغرق إثر خلل فني، مشيرة إلى أن فرق الانقاذ هرعت إلى الموقع وأنقذت المهاجرين بينهم 6 نساء.


كما ألقى خفر السواحل القبض على مواطن تركي كان على متن المركب، بتهمة تهريب المهاجرين، ومن المنتظر إحالة المهاجرين إلى مركز إعادة الأجانب في موغلا.

الصورة توضيحية ... 




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