نانسي, عجرم, تشكر, كل, من, هنأها, بمولودتها, الجديدة,

عبّرت الفنانة ​نانسي عجرم​ عن شكرها العميق لزملائها الفنانين وكل الأصدقاء والمحبين الذين هنأوها بالسلامة وبإنجابها لمولودتها ليا وذلك في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت :"من قلبي شكر كبير لكل الفنانين والأصدقاء والمحبين على رسايلكن، محبتكن بتعنيلي كتير.. بتمنالكن السعادة دايمًا. كل الحب من لِيا، إيلا، ميلا، فادي ومني".

وكانت نانسي قد وضعت مولودتها الجديدة مؤخراً ورحبت بها على طريقتها بإصدار أغنية خاصة لها، بكلمات مؤثرة :"ويقول هذا المقطع الرائع: "قلبي اللي قسمتو ع تلاتة تركتلك مطرح فاضي تيكمل معنى حياتي تيبقى قلبي راضي، ميلا سكنتا دقاتو وايلا روحي للي جواتو ولما جيتي هلأ صرتي انت حياتو يا ليا انتي حياة قلبي ليا".