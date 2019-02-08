تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-08 12:50:42 استمرار التحقيق في جريمة قتل الشابة في القدس |  2019-02-08 12:50:24 حاولوا الوصول الى اليونان.. انقاذ 13 مهاجراً فلسطينياً من الغرق |  2019-02-08 11:44:38 الصانع:مطلبنا المشاركة في المشتركة وإذا تعذر ذلك التحالف مع الجبهة |  2019-02-08 11:03:52 روسيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس |  2019-02-08 10:50:01 الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في يافة الناصرة بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه |  2019-02-08 10:04:46 عالم: لا تنشر كل شيء في شبكات التواصل الاجتماعي |  2019-02-08 10:03:32 رونالدو يتلقى خبر أمه "المؤلم" بعد أيام من عيد ميلاده |  2019-02-08 10:01:17 مستشارا ترامب الى 5 دول عربية لمناقشة "صفقة القرن" |  2019-02-08 09:28:33 ضبط سائق 22 عاما من الشمال يقود بسرعة 228 كلم\س قرب العفولة ومعه شابين اخرين |  2019-02-08 09:25:06 فرنسا - وفاة الدكتور جميل حبيب مشعور |  2019-02-08 08:42:50 اليوم - مظاهرة ورفع شعارات رفضا للعنف في كفرمندا |  2019-02-08 08:36:57 المحامي زكي كمال:إسرائيل تتجه نحو انعدام الديمقراطية الحقيقية والبحث عن النجوم دون أيديولوجية والأحزاب العربية مطالبة بتغيير التوجهات |  2019-02-08 08:29:20 الشرطة البريطانية تؤكد أن الجثة المنتشلة تعود للاعب المفقود |  2019-02-08 06:21:59 الجيش الأميركي يسحب كامل قواته من سوريا بنهاية أبريل |  2019-02-08 06:19:48 انخفاض الحرارة اليوم وامطار وعواصف السبت والاحد |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نانسي عجرم تشكر كل من هنأها بمولودتها الجديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عبّرت الفنانة ​نانسي عجرم​ عن شكرها العميق لزملائها الفنانين وكل الأصدقاء والمحبين الذين هنأوها بالسلامة وبإنجابها لمولودتها ليا وذلك في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت :"من قلبي شكر كبير لكل الفنانين والأصدقاء والمحبين على رسايلكن، محبتكن بتعنيلي كتير.. بتمنالكن السعادة دايمًا. كل الحب من لِيا، إيلا، ميلا، فادي ومني".



وكانت نانسي قد وضعت مولودتها الجديدة مؤخراً ورحبت بها على طريقتها بإصدار أغنية خاصة لها، بكلمات مؤثرة :"ويقول هذا المقطع الرائع: "قلبي اللي قسمتو ع تلاتة تركتلك مطرح فاضي تيكمل معنى حياتي تيبقى قلبي راضي، ميلا سكنتا دقاتو وايلا روحي للي جواتو ولما جيتي هلأ صرتي انت حياتو يا ليا انتي حياة قلبي ليا".




كلمات متعلقة

نانسي, عجرم, تشكر, كل, من, هنأها, بمولودتها, الجديدة,

تابعونــا

بسمة بوسيل تنشر أول صورة لوالدتها.. فهل تشبهها؟ بسمة بوسيل تنشر أول صورة لوالدتها.. فهل تشبهها؟ 2019-02-08 | 11:12:24

كشفت الفنانة المعتزلة ومصممة الأزياء ​بسمة بوسيل​ عن أول صورة لوالدتها من مرحلة...

وزارة الداخلية العراقية توافق على طلب كاظم الساهر وزارة الداخلية العراقية توافق على طلب كاظم الساهر 2019-02-08 | 10:05:47

وافقت وزارة الداخلية العراقية يوم أمس الخميس على طلب الفنان ​كاظم الساهر​...

مايا دياب تشع إثارة على مسرح في المكسيك مايا دياب تشع إثارة على مسرح في المكسيك 2019-02-08 | 08:35:04

تألقت الفنانة اللبنانية مايا دياب في حفل غنائي حاشد احيته في في المكسيك، وحرصت...

محمد هنيدي يحتفل بعيد ميلاده الـ 54 مع نجوم وجمهور محمد هنيدي يحتفل بعيد ميلاده الـ 54 مع نجوم وجمهور 2019-02-07 | 19:03:02

احتفل الفنان المصري محمد هنيدي، بعيد ميلاده الـ 54 على المسرح وبعد انتهاء عرض...

نادين الراسي تكشف عدد محاولاتها للانتحار وآخرها نادين الراسي تكشف عدد محاولاتها للانتحار وآخرها 2019-02-07 | 14:30:55

تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن عدد من المآسي التي عاشتها في حياتها،...

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة من دون “ماكياج” كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة من دون “ماكياج” 2019-02-07 | 13:00:06

خطفت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ الأنظار من خلال الصورة التي نشرتها عبر...

نادين نجيم ترقص بالسيف في الشارع احتفالاً بعيد ميلادها نادين نجيم ترقص بالسيف في الشارع احتفالاً بعيد ميلادها 2019-02-07 | 11:58:42

مفاجأة خاصة أعدّها فريق عمل مسلسل «خمسة ونص»، لبطلته، الفنانة اللبنانية نادين...

نادين الراسي تهاجم مايا دياب بسبب “بوسطة” وائل كفوري! نادين الراسي تهاجم مايا دياب بسبب “بوسطة” وائل كفوري! 2019-02-07 | 10:42:09

فصل جديد تشهده الحرب الباردة بين مايا دياب ووائل كفوري، والتي نتجت عن تصريح كفوري...

مايا دياب تحدث ضجة برقصها في المكسيك مايا دياب تحدث ضجة برقصها في المكسيك 2019-02-07 | 09:44:38

ضمن الإجازة التي تقضيها الفنانة ​مايا دياب​ خارج لبنان وفي إحدى المناطق...

ياسمين عبد العزيز مرتبطة سراً؟ ما الذي كشفه شقيقها! ياسمين عبد العزيز مرتبطة سراً؟ ما الذي كشفه شقيقها! 2019-02-06 | 15:55:40

انتشرت في الآونة الاخيرة اخبارا تفيد ان الممثلة ​ياسمين عبد العزيز​ مرتبطة سرا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سديل اشرف عازم وفاة الطفلة الطالبة تفج مدينة الطيبة ملعباشبيليةلايصدقلويسالمباراةشباكهدفالمدرسة التكنولوجية قرية ابو سنان تحتفل تخريج الفوج ال 13 طلابها اهالي حضور الطفل العنكبوت الفلسطيني تحطيم محمد الشيخ ليونة غينيس رقم قياسي احتراق بيت عسفيا اضرار جسيمة اصابات اخماد طواقم اطفاء شارع عابر اسرائيل مدينة رهط يربط البدء باعمال تنفيذ شق ميزانية 35 مليون شيكلمخيم ضبط 37 فلسطينيا تصاريح بدون عمل اقامة البلاد الشرطة اعتقال مصرع 40 شخصا عربيا منذ بداية العام 2016 حوادث الطرق شوارع البلاد اسلامية الحركة الشمالية عرابة اخراج القانون حظر مؤسساتها قرية محمد ياسين نائب انتخاب رئيس مجلس محلي بلدة قرية كفر مندا تصويت تعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا سخنين مواطنون مسجد اعتداء صلاح الدين استنكار واسع شرطة تحقيق مازن غنايم عمر العقبي شقيق مهند لائحة اتهام منفذ عملية اطلاق نار محطة الحافلات بئر السبع اطلاق نار سيارة حي الباطن ام الفحم اضرار جسيمة الشرطة مصرع عامل الكسيفة دهسته جرافة ورشة الشارون حراسة أحمد القرعان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com