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نفوق أكبر فيل آسيوي معمر (فيديو)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نفق في الهند أكبر فيل آسيوي معمر عن عمر يناهز 88 عاما، وقد حصلت عليه عائلة "Travancore" الملكية عندما كان عمره 5 سنوات فقط.



وتعود ملكية الفيل حاليا لمعبد "Chengalloor Mahadeva"، في ولاية كيرلا الهندية، ويعرف على نطاق واسع باسم "جدة الفيلة"، بينما عثر عليه موظفو المعبد نافقا في مسكنه، بتاريخ 5 فبراير الجاري.


وأطلق على الفيل لقب "جدة الفيلة"، لأنه شهد أجيالا من الفيلة الصغيرة وهي تكبر أمام عينيه، بينما نظمت الولاية احتفالا ضخما خاصا به في عام 2016، تزامنا مع إطلاق اللقب عليه.


وعلاوة على ما سبق، دخل الفيل الآسيوي موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2016.


وفي السياق نفسه، أشار الطبيب البيطري، ت. راجيف، إلى أن الفيل المعمر لم يكن مصابا بأي مرض عضال قبل وفاته، وأنه لم يعان من نقص شهية، بل كان يتبع نظاما غذائيا صحيا يتكون من الجزر والأناناس.




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