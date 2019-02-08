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الصانع:مطلبنا المشاركة في المشتركة وإذا تعذر ذلك التحالف مع الجبهة



  |   حسين سويطي   |   اضافة تعليق




"في حال تم الحفاظ على القائمة المشتركة سنكون أحد مركباتها. وفي حال خاضت الإنتخابات قائمتان سنكون ضمن القائمة التحالفية مع الجبهة والتجمع". هذا ما قاله ل"الصنارة" رئيس الحزب الديمقراطي العربي النائب السابق طلب الصانع. وأضاف انه ستكون هناك قائمة ثانية تضم تحالفاً بين الإسلامية والعربية للتغيير.


وقال الصاع ردًا على سؤال :" نحن باتصالات مع الجبهة لحسم هذا الأمر, كما عقدنا جلسة مع الحركة الإسلامية ولكن لم تتضح الأمور حتى الآن. نأمل أن يكون الأمر أكثر وضوحاً مع نهاية الأسبوع القادم عشية تقديم القوائم. واعتقد أن يوم 15 الجاري سيكون آخر يوم للتفاوض لأن يوم 20 الشهر يوم تقديم القوائم للكنيست.وخلال الأسبوع القادم ستتواصل اللقاءات التفاوضية بين الأحزاب لإعادة تشكيل القائمة المشتركة وفي ما لو لم يتم ذلك قد تشكل قائمتان".


واستبعد الصانع "أن تبقى الإسلامية ضمن المشتركة إذا ما  كان الطيبي خارجها لأن ألطيبي سيلعب ضمن ملعبها وستكون اكبر خدمة للطيبي اذا  تحول الى تجميع "الزعلانين" من الحركة ومن الجبهة والتجمع. ولذلك من الممكن ان تتشارك الإسلامية مع ألطيبي بقائمة تجمع الحركتين وقد يكون الخلاف من جديد على رئاسة القائمة الجديدة".


وعن إحتمال عدم مشاركة الإسلامية مع العربية للتغيير قال الصانع :" في هذه الحالة ارى أن تشكيل ثلاث قوائم أمرًا ممكنًا ونحن بناءً على قرارنا خوض الانتخابات كحزب ديمقراطي له حضوره الجماهيري والميداني  وكحزب خاض الانتخابات بمفرده وإجتاز نسبة الحسم آنذاك وحصل على مقعدين وأسس القائمة العربية الموحدة, نحن على أعتاب تنفيذ قرارات المؤتمر بالمشاركة بالانتخابات البرلمانية خاصة أننا حافظنا على حضورنا الجماهيري والميداني حتى ونحن خارج الكنيست. وبالتالي قرارنا ان نفاوض لخوض الانتخابات. ضمن إمكانية من الإمكانيات التي اشرت اليها".


وبالنسبة للترشح قال الصانع :"ان الأسبوع القادم سيحسم أمر المرشح الذي سيمثل الحزب وأن المرشح سيكون شخصاً آخر غيره وحتى ذلك الحين سنحسم أمر التحالف الذي نكون ضمنه أولاً خاصة أن الانتخابات السابقة اختلفنا مع المشتركة على ترتيبنا في المكان الـ 12 ونحن رفضنا ذلك وكان هذا الأمر خطأً".




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