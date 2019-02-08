تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-08 12:50:42 استمرار التحقيق في جريمة قتل الشابة في القدس |  2019-02-08 12:50:24 حاولوا الوصول الى اليونان.. انقاذ 13 مهاجراً فلسطينياً من الغرق |  2019-02-08 11:44:38 الصانع:مطلبنا المشاركة في المشتركة وإذا تعذر ذلك التحالف مع الجبهة |  2019-02-08 11:03:52 روسيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس |  2019-02-08 10:50:01 الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في يافة الناصرة بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه |  2019-02-08 10:04:46 عالم: لا تنشر كل شيء في شبكات التواصل الاجتماعي |  2019-02-08 10:03:32 رونالدو يتلقى خبر أمه "المؤلم" بعد أيام من عيد ميلاده |  2019-02-08 10:01:17 مستشارا ترامب الى 5 دول عربية لمناقشة "صفقة القرن" |  2019-02-08 09:28:33 ضبط سائق 22 عاما من الشمال يقود بسرعة 228 كلم\س قرب العفولة ومعه شابين اخرين |  2019-02-08 09:25:06 فرنسا - وفاة الدكتور جميل حبيب مشعور |  2019-02-08 08:42:50 اليوم - مظاهرة ورفع شعارات رفضا للعنف في كفرمندا |  2019-02-08 08:36:57 المحامي زكي كمال:إسرائيل تتجه نحو انعدام الديمقراطية الحقيقية والبحث عن النجوم دون أيديولوجية والأحزاب العربية مطالبة بتغيير التوجهات |  2019-02-08 08:29:20 الشرطة البريطانية تؤكد أن الجثة المنتشلة تعود للاعب المفقود |  2019-02-08 06:21:59 الجيش الأميركي يسحب كامل قواته من سوريا بنهاية أبريل |  2019-02-08 06:19:48 انخفاض الحرارة اليوم وامطار وعواصف السبت والاحد |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

5 أخطار تواجه القلب بعد سن الخمسين.. والنساء الأكثر تأثرا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قلب الإنسان في عمر الخمسين، ليس كما هو في سنوات الشباب، إذ يتعرض إلى مخاطر كبيرة نتيجة التغيرات التي تطرأ على الجسم، وتبدو المخاطر بالنسبة للنساء أكثر من تلك التي تواجه الرجال.



وسلط موقع "ريدر دايجست" الإخباري، الضوء على أبرز التغيرات التي تطرأ على قلوب البشر بعد سن الخمسين، مشيرا إلى أن هذه التغيرات تضعف من القلب وتعرضه لأخطار متزايدة:


وفيما يلي أبرز الأخطار التي تحدث عنها الموقع:


1.الخطر المحدق بالقلب يرتفع: في وقت يشعر الرجال بتنبيهات بشأن اقتراب إصابتهم بالمرض، تجد النساء أنفسهن في مواجهة المرض فجأة، وتقريبا نصف النساء لا يدركن أن مرض القلب هو أكبر تهديد لهن، بل يعتقدن أن الخطر الأكبر يتمثل في سرطان الثدي والسكتات الدماغية.


ومتوسط عمر الرجال الذين يعانون من نوبات قلبية 66 عاما، أما بالنسبة للنساء، فإن انقطاع الطمث، الذي يبدأ في سن الخمسين، فهو يؤدي إلى تغيرات في القلب والشرايين تزيد من احتمال الإصابة بأمراض قلبية.


2. قلبك يتصلب: عندما يصبح عمر الإنسان 50 عاما، تبدأ عضلة القلب في التصلب، مما يجعل كفاءتها على ضخ الدماء أقل، ويطلق على هذا الأمر قصور القلب الذي يعني أنه لا يقدر على الاسترخاء بعد كل نبضة، على أن الأمر يكون أسوأ بالنسبة للنساء.


3.انخفاض هرمون الاستروجين: يؤدي هذا التغير إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ذلك أن إنتاج الاستروجين ضروري من أجل صحة هذا العضلة. وعندما تصل النساء إلى سن اليأس، 40-50 عاما، يبدأ الاستروجين في الانخفاض، الذي يؤدي، من بين عوامل أخرى، إلى زيادة الخطر على القلب.


4.النبض غير المنتظم: الاضطراب في نبضات القلب شائعة بين البشر، نتيجة عوامل عدة مثل نزلة البرد وغيرها، لكن الأمر يتفاقم مع التقدم في العمر وتحديدا في سن الخمسين، وفي حال تكرر عدم انتظام النبضات وأصبح يحدث بشكل منتظم فيجب مراجعة الطبيب فورا.



5.خطر القلب المكسور: عندما تتعرض لضغط عصبي شديد بعد حالة وفاة مثلا، تشعر كما لو أن "قلبك قد انكسر"، وأنت بهذا الحديث لا تبالغ. وأثبت العلماء أن تغييرات تحدث في قلب الإنسان وقت وقوع مصيبة نفسية ما، وتصيبه آلاما أشبه بتلك المصاحبة للنوبة القلبية.


وذكر تقرير صادر عن كلية الطب في جامعة هارفرد أن 90 في المئة من الحالات المبلغ عنها من متلازمة القلب المكسورة تحدث في النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 58 و 70 عاما.




كلمات متعلقة

5, أخطار, تواجه, القلب, بعد, سن, الخمسين.., والنساء, الأكثر, تأثرا,

تابعونــا

انفجار سيجارة إلكترونية يودي بحياة شاب أمريكي انفجار سيجارة إلكترونية يودي بحياة شاب أمريكي 2019-02-08 | 12:50:18

لقي شاب أمريكي مصرعه نتيجة انفجار سيجارة إلكترونية تسبب له بإصابات بالغة. وقع...

خطر يهدد بتدمير مناعة البشر خطر يهدد بتدمير مناعة البشر 2019-02-08 | 10:06:35

توصل علماء من جامعة طوكيو اليابانية إلى أن الاحترار العالمي يسبب انخفاض مستوى...

الآباء أم الأمهات.. العلم يكشف من الآباء أم الأمهات.. العلم يكشف من 'الأكثر سعادة'؟ 2019-02-08 | 08:33:01

أجابت دراسة حديثة، أجريت في الولايات المتحدة، عن تساؤل لطالما فرض نفسه على الآباء...

دراسة مثيرة حول تناول الإفطار وعلاقته بفقدان الوزن دراسة مثيرة حول تناول الإفطار وعلاقته بفقدان الوزن 2019-02-07 | 19:01:05

أظهرت مراجعة لمجموعة من الدراسات أن الفكرة الشائعة عن أن عدم تناول #وجبة_الإفطار...

تحذير .. عادات يومية تضر بالعمود الفقري تحذير .. عادات يومية تضر بالعمود الفقري 2019-02-07 | 16:45:39

تتسبب الكثير من العادت اليومية، التي لا ينتبه لها أغلب الناس، في أضرار بالعمود...

دراسة : تناول الأرز والمعكرونة قد يكون مميتا! دراسة : تناول الأرز والمعكرونة قد يكون مميتا! 2019-02-07 | 14:30:41

حذر بعض العلماء، في دراسة أجريت حديثا، ونشرت في "Nature Microbiology"، من تناول الأرز...

علاقة عجيبة تجمع توقيت الزواج بجودة النوم! علاقة عجيبة تجمع توقيت الزواج بجودة النوم! 2019-02-07 | 13:00:02

ذكرت دراسة جديدة أن الذين يقعون في الحب ويستقرون في العشرينات من العمر ينامون...

التعرض للمواد الكيميائية في الرحم يتلف وظيفة الرئة عند الأطفال التعرض للمواد الكيميائية في الرحم يتلف وظيفة الرئة عند الأطفال 2019-02-07 | 12:00:50

توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء الحوامل اللواتي يستخدمن المنتجات المنزلية...

اكتشاف مفاجئ يربط تدخين الحشيش بالخصوبة يصدم العلماء ! اكتشاف مفاجئ يربط تدخين الحشيش بالخصوبة يصدم العلماء ! 2019-02-07 | 09:04:03

توصلت دراسة مثيرة للجدل إلى أن تاريخ تدخين الماريغوانا (الحشيش)، ولو لمرة واحدة،...

رفع السن القانونية للتدخين إلى 100 عام! رفع السن القانونية للتدخين إلى 100 عام! 2019-02-06 | 21:07:02

كثيرة هي المبادرات الشخصية أو القومية التي يتم تبنيها لإبعاد الناس عن التدخين،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جولة النقب قرى غير معترف بها اوضاع تهجير اقتلاع اعضاء قائمة مشتركة طعن رجل يركا خلفية جدال تجاري احيل الشرطة العلاج المستشفى حيان ابو سنان الطبي مستشفى نهاريا ريم شناوي كفر مندا معلمة تنافس لقب الحصول على معلم الدولة طفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص امير دندن يعقوب شاهين عمار محد فلسطيني ليبي لقب محبوب العرب تتويج arab idol الشاب الموسم الرابع مصرع أحمد عبد السلام شلبي اكسال قرية سائق حادث طرق مروع تصادم شاحنة سيارة خصوصية مفرق وادي عارة شارع 6عرابة مدينة مسيرة عيد تكبيرات مشاركة واسعة الفطر كشفية زجاجات . حارقة القاء خيمة مدرسة بلدة أشبال قرب سخنين منطقة مسجاف مسنة دهس حادث طرق الناصرة شارع همشبير منطقة مستشفى شرطة رمبام حيفامالك خطيب جميل طبيب اسنان السجن 20 شهرا احتراق شاحنة جلجولية شارع 6 اضرار دون اصابات اطفاء اخماد حريق الشرطة هدم قاعة افراح كابول مسيرة اضراب عام شامل احتجاج لجنة شعبية دار المعلمين حيفا تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني سلام عبد الله اطلاق نار البعنة تمديد أمر منع حظر النشر تفاصيل قضية قتل اصاباتمتفاوتةالعيساويةمواجهات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com