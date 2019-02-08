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تعرض سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، لسخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي،...
بعد أيام فقط على عيد ميلاده الخامس والثلاثين، تلقى نجم كرة القدم البرتغالي،...
قالت الشرطة البريطانية في بيان، إنه جرى التعرف رسميا على جثة إميليانو سالا لاعب...
أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، أن فريقه يسعى لتحقيق الانتصار...
تحدد موعد ومكان زفاف مسعود أوزيل والنجمة التركية أمينة جولشن بعد أيام قليلة من...
بعد الكلاسيكو المثير الذي جمع بينهما، الأربعاء، أطلق مدافع برشلونة جيرارد بيكيه،...
دخلت دولوريس أفييرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأول مرة على خط...
واصل سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، تقدمه على ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في قائمة...
فندت صديقة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الإسبانية جورجينا رودريغيز، الشائعات...
تعرض النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى هتافات عنصرية من جماهير...