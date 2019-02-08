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برشلونة يدشن مرحلة "ما بعد ميسي"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في تصريح قد يكون صادما لعشاق ليونيل ميسي وفريقه برشلونة، قال رئيس النادي الكتالوني إن بطل إسبانيا بدأ بالفعل التحضير لمرحلة ما بعد نجمه الأرجنتيني، الذي أتم في صيف العام الماضي، الحادية والثلاثين من العمر.



وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة "بي بي سي 5" نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية الخميس: "أعلم أنه في ذات يوم، ليونيل سيقول إنه يعتزل".


وأضاف بارتوميو الذي من المقرر أن تنتهي ولايته على رأس النادي في عام 2021: "علينا أن نحضَّر الفريق للمستقبل"، لاسيما في المرحلة التي تلي اعتزال حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات.


وحجز  "البرغوث" مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى عالميا. ولم يعرف النجم الأرجنتيني فريقا في مسيرته الاحترافية غير برشلونة، إذ نشأ في صفوف فئاته العمرية، وقاده منذ بدء مسيرته مع فريقه الأول صيف عام 2005، إلى سلسلة ألقاب أبرزها 9 في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس إسبانيا.




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