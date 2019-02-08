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روسيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكدت روسيا أنها لا تنوي نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس، مشددة على التزامها بقرارات الأمم المتحدة بشأن واقع المدينة المقدسة.



وقال السفير الروسي لدى اسرائيل  أناطولي فيكتوروف لوكالة "تاس" ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "مسألة نقل سفارة روسيا من تل أبيب إلى القدس غير موجودة على الإطلاق في جدول الأعمال".


وتابع: "تلتزم روسيا بالقاعدة القانونية الدولية فيما يخص قضية القدس، بما في ذلك القرارات المناسبة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".




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