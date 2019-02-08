تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-08 11:03:52 روسيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس |  2019-02-08 10:50:01 الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في يافة الناصرة بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه |  2019-02-08 10:04:46 عالم: لا تنشر كل شيء في شبكات التواصل الاجتماعي |  2019-02-08 10:03:32 رونالدو يتلقى خبر أمه "المؤلم" بعد أيام من عيد ميلاده |  2019-02-08 10:01:17 مستشارا ترامب الى 5 دول عربية لمناقشة "صفقة القرن" |  2019-02-08 09:28:33 ضبط سائق 22 عاما من الشمال يقود بسرعة 228 كلم\س قرب العفولة ومعه شابين اخرين |  2019-02-08 09:25:06 فرنسا - وفاة الدكتور جميل حبيب مشعور |  2019-02-08 08:42:50 اليوم - مظاهرة ورفع شعارات رفضا للعنف في كفرمندا |  2019-02-08 08:36:57 المحامي زكي كمال:إسرائيل تتجه نحو انعدام الديمقراطية الحقيقية والبحث عن النجوم دون أيديولوجية والأحزاب العربية مطالبة بتغيير التوجهات |  2019-02-08 08:29:20 الشرطة البريطانية تؤكد أن الجثة المنتشلة تعود للاعب المفقود |  2019-02-08 06:21:59 الجيش الأميركي يسحب كامل قواته من سوريا بنهاية أبريل |  2019-02-08 06:19:48 انخفاض الحرارة اليوم وامطار وعواصف السبت والاحد |  2019-02-07 22:00:15 لجنة الوفاق الوطني تعقد اجتماعاً تشاورياً بحضور رئيسي لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية |  2019-02-07 21:26:41 العثور على جثة فتاة 18 عاما في حرش قرب القدس |  2019-02-07 20:00:26 صك الغفران |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

خطر يهدد بتدمير مناعة البشر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصل علماء من جامعة طوكيو اليابانية إلى أن الاحترار العالمي يسبب انخفاض مستوى المناعة لدى الحيوانات والبشر، ما يجعلهم ضعفاء أمام عدوى الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى.



وجاء في مقال نشرته مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences أنه خلال التجارب التي أجراها العلماء، وضعوا إناث الفئران في حجرات تبلغ الحرارة فيها 4 درجات مئوية و22 درجة مئوية و36 درجة مئوية، وفي اليوم الثامن تم إصابتها بفيروس إنفلونزا A /PR8.


وخلال سبعة أيام من وجودها في ظروف الحرارة العالية، كانت الإناث تأكل قليلا ما تسبب في فقدان 10% من وزنها. كما انخفض كثيرا إنتاج الخلايا اللمفاوية التائية "CD8+ T" الخاصة بمكافحة الفيروس، كما انخفض عدد الأجسام المضادة "IgG".



واتضح أن درجات الحرارة العالية تمنع إنتاج جزيئات السيتوكين التي تنشط الخلايا التائية والبروتينات. واكتشف الباحثون أن نسبة الفيروسات في رئات الفئران في اليوم السابع كانت مرتفعة، كما لاحظوا ازدياد عملية الالتهام الذاتي (عملية تدمير مكونات الخلية غير المرغوب فيها والتالفة) في رئات الفئران التي تعرضت للهواء الحار.


أما الفئران التي كانت في حجرة درجة حرارتها معتدلة، فقد أدى التنشيط الصناعي لعملية الالتهام الذاتي إلى تقليل قدرتها في مقاومة العدوى. ولكن بعد حقنها بمحلول الغلوكوز والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، استعادت نشاطها من جديد.




كلمات متعلقة

خطر, يهدد, بتدمير, مناعة, البشر,

تابعونــا

الآباء أم الأمهات.. العلم يكشف من الآباء أم الأمهات.. العلم يكشف من 'الأكثر سعادة'؟ 2019-02-08 | 08:33:01

أجابت دراسة حديثة، أجريت في الولايات المتحدة، عن تساؤل لطالما فرض نفسه على الآباء...

دراسة مثيرة حول تناول الإفطار وعلاقته بفقدان الوزن دراسة مثيرة حول تناول الإفطار وعلاقته بفقدان الوزن 2019-02-07 | 19:01:05

أظهرت مراجعة لمجموعة من الدراسات أن الفكرة الشائعة عن أن عدم تناول #وجبة_الإفطار...

تحذير .. عادات يومية تضر بالعمود الفقري تحذير .. عادات يومية تضر بالعمود الفقري 2019-02-07 | 16:45:39

تتسبب الكثير من العادت اليومية، التي لا ينتبه لها أغلب الناس، في أضرار بالعمود...

دراسة : تناول الأرز والمعكرونة قد يكون مميتا! دراسة : تناول الأرز والمعكرونة قد يكون مميتا! 2019-02-07 | 14:30:41

حذر بعض العلماء، في دراسة أجريت حديثا، ونشرت في "Nature Microbiology"، من تناول الأرز...

علاقة عجيبة تجمع توقيت الزواج بجودة النوم! علاقة عجيبة تجمع توقيت الزواج بجودة النوم! 2019-02-07 | 13:00:02

ذكرت دراسة جديدة أن الذين يقعون في الحب ويستقرون في العشرينات من العمر ينامون...

التعرض للمواد الكيميائية في الرحم يتلف وظيفة الرئة عند الأطفال التعرض للمواد الكيميائية في الرحم يتلف وظيفة الرئة عند الأطفال 2019-02-07 | 12:00:50

توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء الحوامل اللواتي يستخدمن المنتجات المنزلية...

اكتشاف مفاجئ يربط تدخين الحشيش بالخصوبة يصدم العلماء ! اكتشاف مفاجئ يربط تدخين الحشيش بالخصوبة يصدم العلماء ! 2019-02-07 | 09:04:03

توصلت دراسة مثيرة للجدل إلى أن تاريخ تدخين الماريغوانا (الحشيش)، ولو لمرة واحدة،...

رفع السن القانونية للتدخين إلى 100 عام! رفع السن القانونية للتدخين إلى 100 عام! 2019-02-06 | 21:07:02

كثيرة هي المبادرات الشخصية أو القومية التي يتم تبنيها لإبعاد الناس عن التدخين،...

10 خطوات بسيطة تجعلك سعيدا! 10 خطوات بسيطة تجعلك سعيدا! 2019-02-06 | 15:55:57

وجدت دراسات حديثة أن الأشخاص الذين يستيقظون باكرا أقل عرضة لمشكلات الصحة...

نبيذ مارلو من مجموعة "Free Run" قطيف 2017 نبيذ مارلو من مجموعة "Free Run" قطيف 2017 2019-02-06 | 14:36:13

"معصرة نبيذ سيچال" تطرح بمناسبة Valentines Day: نبيذ مارلو من مجموعة "Free Run" قطيف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سائق حيفا كمال ذياب الفريديس مصرع 3 ضحايا من يافا شاحنة مفرق حادث طرق دامس مروعتخريج الفوج ال 15 مدرسة غرناطة كفر كنا الثانوية احتفال مشاركة واسعة أنيس مشيعل أبو الجميل شفاعمرو وفاة شفاعمرو ظروف تراجيدية سائق سخنين توقيف حاجز باقة الغربية مفرقعات 10 كراتين العاب ناريةتعطيل اقلاع طائرات هبوط لجنة مستخدمين بن غوريون دولي احتجاجا وزارة المالية مها سعادة ام الفحم المرتبة الاولى مسابقة تشجيع علم الدماغ المدرسة الاهلية مزارعو البطوف سهل خير موسم امطار وفير مجلس الوزراء يصادق على تعيين المحامية مريم كبها مفوضة قطرية شؤون المساواة في فرص العمل‎السفر الى تونس ارهاب يهود مواطنين عدم مناشدة عمليات لاغ بعومر احتفالات مكافحة الارهاب انزلاق خلاط باطون طمرة اصطدام سيارتين اصابة امرأة عامود كهرباء هرتسوغ حكومة وحدة الصهيوني تقارب تشكيل ايمن عودة رئيس المعارضة مسجاف حادث طرق مروع اصابة خطيرة متوسطة اسعاف شرطة شارع قتلة عائلة دوابشة حرق محكمة جلسة اللد مسيرة الميلاد التقليدية ال 33 الناصرة عيد المجيد احتفال كشافة مفرق الموفيل اصابة حادث طرق سائق شاحنة سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com