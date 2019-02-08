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وزارة الداخلية العراقية توافق على طلب كاظم الساهر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وافقت وزارة الداخلية العراقية يوم أمس الخميس على طلب الفنان ​كاظم الساهر​ بتغيير لقبه، وهو باعتماد شهرته “الساهر” لقبا رسميا، بدلا من لقبه الأصلي “السامرائي”، لتجنب أي اختلاف في الأوراق الشخصية الأخرى.




من ناحية أخرى، كان قد جاء في طلب الساهر الذي تقدم به إلى الجهات الرسمية: “إني المواطن كاظم جبار إبراهيم‏ السامرائي، المعرف ‏بهوية الأحوال المدنية‏ الصادرة ‏عن دائرة أحوال المنصور ‏بسجل 303 صحيفة 108 م ‏رقم الهوية (00497059)، أروم تغيير لقبي من (السامرائي) ‏إلى (الساهر) ‏‏كون اللقب الأخير يمثل اسم الشهرة (كاظم الساهر)، ‏ولكي لا يحصل اختلاف في ‏الأوراق ‏الشخصية الأخرى، لذا يرجى تفضلكم ‏اتخاذ الإجراءات ‏القانونية الخاصة بهذا الموضوع”.




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