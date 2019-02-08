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أكدت روسيا أنها لا تنوي نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس، مشددة على التزامها...
قالت صحفية "وول ستريت جورنال" الأميركية إن الولايات المتحدة تعتزم سحب جميع قواتها...
سمحت وزارة الداخلية المصرية لـ42 مواطنا مصريا بحمل جنسيات أخرى مع احتفاظهم...
انتشلت فرق الطوارئ التركية، الخميس، طفلة في الخامسة من العمر من تحت أنقاض المبنى...
كشف علماء في كندا أن الأجواء المناخية التي يعيشها كوكب الأرض حاليا تشبه إلى حد...
أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن إيران لم تتخل عن عن التزاماتها تجاه...
أكد مسؤول أمريكي كبير، أن البيت الأبيض فخور بدعمه لإسرائيل رافضا وجود حاجة لتحقيق...
أعلنت وسائل إعلام عن انهيار مبنى مكون من 6 طوابق في مدينة اسطنبول التركية، اليوم...
أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن روسيا سترد بالمثل على الولايات المتحدة،...
صرح متحدث باسم طالبان الأفغانية بأن الولايات المتحدة تعهدت خلال المحادثات في...