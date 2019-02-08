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مستشارا ترامب الى 5 دول عربية لمناقشة "صفقة القرن"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يزور جاريد كوشنير مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وجيسون جرينبلات، الشرق الأوسط نهاية شباط الجاري لدفع "صفقة القرن" قدما في زيارة تستغرق اسبوعا.



وحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض فإنهما سيزوران 5 دول عربية وهي "سلطنة عمان والبحرين والسعودية والامارات وقطر" لمناقشة الجانب الاقتصادي للخطة المزعومة دون التطرق للجانبين الامني والسياسي لهذه الخطة، مشيرة المصادر الى ان طاقم اعداد الجانب الاقتصادي للصفقة سيرافق كوشنير وجرينبلات.


وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فان زيارة كوشنير ستكون الاولى للمنطقة بعد قرار الادارة الامريكية مسبقا تأجيل طرح "صفقة القرن" لما بعد انتخابات الكنيست الاسرائيلية المقررة في نيسان المقبل.


وحسب الصحيفة، فان كوشنير وجرينبلات سيلتقيان قيادة دول السعودية وقطر والامارات، القادرة على لعب دور في دعم جهود تقوية "الاقتصاد الفلسطيني".


واشارت الصحيفة انه من غير الواضح كيف ستدعم هذه الدول خطة الاقتصاد الامريكية دون اطلاعها على كافة تفاصيل وبنود صفقة القرن.




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