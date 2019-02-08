بئر المكسور - وفاة الحاج أحمد حسين ذياب غدير أبو صالح

الدفن اليوم بعد صلاة الجمعة مباشرة.إنا لله وإنا إليه راجعون

انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج أحمد حسين ذياب غدير أبو صالح من بير المكسور.

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