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بئر المكسور - وفاة الحاج أحمد حسين ذياب غدير أبو صالح



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انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج أحمد حسين ذياب غدير أبو صالح من بير المكسور.



الدفن اليوم بعد صلاة الجمعة مباشرة.


إنا لله وإنا إليه راجعون




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