ضبط, سائق, 22, عاما, من, الشمال, يقود, بسرعة, 228, كلم\س, قرب, العفولة, ومعه, شابين, اخرين,

وافيد ان الشاب ضبط وهو يقود بسرعة فائقة ومعه في السيارة شابين اخرين .

ضبطت شرطة السير خلال حملة لها قرب العفولة شابا 22عاما من الشمال يقود بسرعة 228كلم/س عل شارع 60 قرب العفولة والمسموح فيه السياقة بسرعة قصوى 90 كلم/س فقط .

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