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ضبط سائق 22 عاما من الشمال يقود بسرعة 228 كلم\س قرب العفولة ومعه شابين اخرين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ضبطت شرطة السير خلال حملة لها قرب العفولة شابا 22عاما من الشمال يقود بسرعة 228كلم/س عل شارع 60 قرب العفولة والمسموح فيه السياقة بسرعة قصوى 90 كلم/س فقط .



وافيد ان الشاب ضبط وهو يقود بسرعة فائقة ومعه في السيارة شابين اخرين .




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