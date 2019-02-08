اليوم - مظاهرة ورفع شعارات رفضا للعنف في كفرمندا

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عمم اتحاد جبال الناصرة للمياه والصرف الصحي، بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن:...
ضبطت شرطة السير خلال حملة لها قرب العفولة شابا 22عاما من الشمال يقود بسرعة 228كلم/س...
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اليوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح...
عقدت لجنة الوفاق الوطني عصر هذا اليوم في بلدة كفر قرع اجتماعاً تشاورياً دعت إليه...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في منطقة وعرية...
من المتوقع ان يدلي النائب د. احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير بكلمة سياسيه هامة...
زار مدرسة البيروني ظهيرة الخميس السفير الاسرائيلي في مقدونيا السيد دان اوريين...
تخيم حالة من الحزن ولاسى على مدينة ام الفحم عامة وعلى عائلة قبلاوي خاصة بعد مصرع...
استضاف اليوم الخميس على سلام رئيس بلدية الناصرة، الدكتور منصور عباس رئيس القائمة...