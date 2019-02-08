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اليوم - مظاهرة ورفع شعارات رفضا للعنف في كفرمندا



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جاء في بيان صادر عن  مؤنس طه رئيس مجلس محلي كفرمندا :" بمبادرة الدائرة الاسلامية في قسم الطوائف الدينية ستقام في بلدتنا العزيزه مسيره داعيه لنبذ العنف والدعوه لللطف.


أننا نبارك مثل هذه المبادرات الخيره لذا


نتشرف بدعوة جميع أهالي قرية كفر مندا للمشاركة في هذه المسيرة وذلك اليوم الجمعة الموافق 8.2.2019 بعد صلاة العصر مباشرة . حيث سيكون الأنطلاق من مسجد التقوى حتى ساحة العين .


كما أتوجه بجزيل شكري وامتناني للشيخ زياد زامل ابو مخ مدير الدائرة الاسلامية في وزارة الأوقاف ونسأل الله يجزيه ويجزي جميع المحبين الصادقين خيرا ونورا .




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