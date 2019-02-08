مايا, دياب, تشع, إثارة, على, مسرح, في, المكسيك,

تألقت الفنانة اللبنانية مايا دياب في حفل غنائي حاشد احيته في في المكسيك، وحرصت على مشاركة الفانز بصور من أجواء الحفل.

مايا اشعلت الحفل بمجرد صعودها على المسرح، حيث اشعّت إثارة بفستان شفاف، بشكل كشف أكثر ما أخفى، من اللون الأصفر، وهو اللون الذي ترتديه الفنانة اللبنانية لأول مرة بحسب ما جاء في تعليقها على صورة من أجواء الحفل، حيث كتبت: «سألني أحدهم ذات مرة لماذا لم ارتدي فستاناً من اللون الأصفر من قبل؟، فأجبت، كنت احتفظ به للمكسيك!»، وهو ما كشف حجم سعادتها واستمتاعها بالحفل.يُذكر أن مايا دياب طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «يصفوا حكي» من كلمات كمال محمود فبيسي وألحان يحيى الحسن، في الوقت الذي تجهز فيه لإطلاق أغنية مصرية شعبية جديدة تتعاون فيها مع الملحن المصري عصام كاريكا.من ناحية أخرى، تحتفل مايا دياب مع جمهورها بعيد الحب في مصر، حيث تحيي هناك حفل غنائي يوم 14 فبراير الجاري بفندق Royal Maxim Palace Kempinski.