تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-08 11:03:52 روسيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس |  2019-02-08 10:50:01 الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في يافة الناصرة بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه |  2019-02-08 10:04:46 عالم: لا تنشر كل شيء في شبكات التواصل الاجتماعي |  2019-02-08 10:03:32 رونالدو يتلقى خبر أمه "المؤلم" بعد أيام من عيد ميلاده |  2019-02-08 10:01:17 مستشارا ترامب الى 5 دول عربية لمناقشة "صفقة القرن" |  2019-02-08 09:28:33 ضبط سائق 22 عاما من الشمال يقود بسرعة 228 كلم\س قرب العفولة ومعه شابين اخرين |  2019-02-08 09:25:06 فرنسا - وفاة الدكتور جميل حبيب مشعور |  2019-02-08 08:42:50 اليوم - مظاهرة ورفع شعارات رفضا للعنف في كفرمندا |  2019-02-08 08:36:57 المحامي زكي كمال:إسرائيل تتجه نحو انعدام الديمقراطية الحقيقية والبحث عن النجوم دون أيديولوجية والأحزاب العربية مطالبة بتغيير التوجهات |  2019-02-08 08:29:20 الشرطة البريطانية تؤكد أن الجثة المنتشلة تعود للاعب المفقود |  2019-02-08 06:21:59 الجيش الأميركي يسحب كامل قواته من سوريا بنهاية أبريل |  2019-02-08 06:19:48 انخفاض الحرارة اليوم وامطار وعواصف السبت والاحد |  2019-02-07 22:00:15 لجنة الوفاق الوطني تعقد اجتماعاً تشاورياً بحضور رئيسي لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية |  2019-02-07 21:26:41 العثور على جثة فتاة 18 عاما في حرش قرب القدس |  2019-02-07 20:00:26 صك الغفران |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الآباء أم الأمهات.. العلم يكشف من 'الأكثر سعادة'؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أجابت دراسة حديثة، أجريت في الولايات المتحدة، عن تساؤل لطالما فرض نفسه على الآباء والأمهات لاسيما في لحظات الحياة الصعبة.



وتوصلت الدراسة إلى أن الآباء يعيشون حياة أسعد، مقارنة مع الأمهات، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".


وقال المصدر إن جامعة كاليفورنيا حللت ثلاث دراسات سابقة شملت أكثر من 18 ألف شخص، وتوصلت إلى أن الآباء يتمتعون برفاهية أكبر من الأمهات.


وتابع: "أحد التفسيرات المحتملة في هذه الدراسات أن الآباء صرحوا بأنهم يخصصون الكثير من الوقت للعب مع أطفالهم، عكس زوجاتهم".


وأوضحت كاثرين نيلسون-كوفي، الكاتبة الرئيسية للدراسة، أن على الأمهات اللعب أكثر مع أطفالهن للاستمتاع وعيش حياة سعيدة.


وأضافت أن الدراسة توصلت إلى أن الوالدين معا عبروا عن سعادتهم الكبيرة حين "لعبوا أو تحدثوا أو جلسوا مع أطفالهم"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمنحهم راحة نفسية كبيرة ويخلصهم من المتاعب اليومية للحياة.


 وذكرت نيلسون-كوفي "السر يكمن في اللعب.. هذا الأمر يوفر فرصا للمشاعر الإيجابية وتقوية العلاقة مع الطفل وجعله يشعر بالرضا والسعادة".


وختمت بالقول "لكن لا يجب نسيان العناية والاهتمام بأبنائنا، من خلال الاستماع لهم والبقاء بالقرب منهم لتعزيز الثقة في أنفسهم".




كلمات متعلقة

الآباء, أم, الأمهات.., العلم, يكشف, من, 'الأكثر, سعادة'؟,

تابعونــا

خطر يهدد بتدمير مناعة البشر خطر يهدد بتدمير مناعة البشر 2019-02-08 | 10:06:35

توصل علماء من جامعة طوكيو اليابانية إلى أن الاحترار العالمي يسبب انخفاض مستوى...

دراسة مثيرة حول تناول الإفطار وعلاقته بفقدان الوزن دراسة مثيرة حول تناول الإفطار وعلاقته بفقدان الوزن 2019-02-07 | 19:01:05

أظهرت مراجعة لمجموعة من الدراسات أن الفكرة الشائعة عن أن عدم تناول #وجبة_الإفطار...

تحذير .. عادات يومية تضر بالعمود الفقري تحذير .. عادات يومية تضر بالعمود الفقري 2019-02-07 | 16:45:39

تتسبب الكثير من العادت اليومية، التي لا ينتبه لها أغلب الناس، في أضرار بالعمود...

دراسة : تناول الأرز والمعكرونة قد يكون مميتا! دراسة : تناول الأرز والمعكرونة قد يكون مميتا! 2019-02-07 | 14:30:41

حذر بعض العلماء، في دراسة أجريت حديثا، ونشرت في "Nature Microbiology"، من تناول الأرز...

علاقة عجيبة تجمع توقيت الزواج بجودة النوم! علاقة عجيبة تجمع توقيت الزواج بجودة النوم! 2019-02-07 | 13:00:02

ذكرت دراسة جديدة أن الذين يقعون في الحب ويستقرون في العشرينات من العمر ينامون...

التعرض للمواد الكيميائية في الرحم يتلف وظيفة الرئة عند الأطفال التعرض للمواد الكيميائية في الرحم يتلف وظيفة الرئة عند الأطفال 2019-02-07 | 12:00:50

توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء الحوامل اللواتي يستخدمن المنتجات المنزلية...

اكتشاف مفاجئ يربط تدخين الحشيش بالخصوبة يصدم العلماء ! اكتشاف مفاجئ يربط تدخين الحشيش بالخصوبة يصدم العلماء ! 2019-02-07 | 09:04:03

توصلت دراسة مثيرة للجدل إلى أن تاريخ تدخين الماريغوانا (الحشيش)، ولو لمرة واحدة،...

رفع السن القانونية للتدخين إلى 100 عام! رفع السن القانونية للتدخين إلى 100 عام! 2019-02-06 | 21:07:02

كثيرة هي المبادرات الشخصية أو القومية التي يتم تبنيها لإبعاد الناس عن التدخين،...

10 خطوات بسيطة تجعلك سعيدا! 10 خطوات بسيطة تجعلك سعيدا! 2019-02-06 | 15:55:57

وجدت دراسات حديثة أن الأشخاص الذين يستيقظون باكرا أقل عرضة لمشكلات الصحة...

نبيذ مارلو من مجموعة "Free Run" قطيف 2017 نبيذ مارلو من مجموعة "Free Run" قطيف 2017 2019-02-06 | 14:36:13

"معصرة نبيذ سيچال" تطرح بمناسبة Valentines Day: نبيذ مارلو من مجموعة "Free Run" قطيف...

قد يهمك ايضا

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '؟% ' OR title LIKE '%الآباء %' OR title LIKE '%أ' at line 1