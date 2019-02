الرئيسية | صحة

الآباء أم الأمهات.. العلم يكشف من 'الأكثر سعادة'؟









أجابت دراسة حديثة، أجريت في الولايات المتحدة، عن تساؤل لطالما فرض نفسه على الآباء والأمهات لاسيما في لحظات الحياة الصعبة.



وتوصلت الدراسة إلى أن الآباء يعيشون حياة أسعد، مقارنة مع الأمهات، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".





وقال المصدر إن جامعة كاليفورنيا حللت ثلاث دراسات سابقة شملت أكثر من 18 ألف شخص، وتوصلت إلى أن الآباء يتمتعون برفاهية أكبر من الأمهات.





وتابع: "أحد التفسيرات المحتملة في هذه الدراسات أن الآباء صرحوا بأنهم يخصصون الكثير من الوقت للعب مع أطفالهم، عكس زوجاتهم".





وأوضحت كاثرين نيلسون-كوفي، الكاتبة الرئيسية للدراسة، أن على الأمهات اللعب أكثر مع أطفالهن للاستمتاع وعيش حياة سعيدة.





وأضافت أن الدراسة توصلت إلى أن الوالدين معا عبروا عن سعادتهم الكبيرة حين "لعبوا أو تحدثوا أو جلسوا مع أطفالهم"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمنحهم راحة نفسية كبيرة ويخلصهم من المتاعب اليومية للحياة.





وذكرت نيلسون-كوفي "السر يكمن في اللعب.. هذا الأمر يوفر فرصا للمشاعر الإيجابية وتقوية العلاقة مع الطفل وجعله يشعر بالرضا والسعادة".





وختمت بالقول "لكن لا يجب نسيان العناية والاهتمام بأبنائنا، من خلال الاستماع لهم والبقاء بالقرب منهم لتعزيز الثقة في أنفسهم".







