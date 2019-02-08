الآباء, أم, الأمهات.., العلم, يكشف, من, 'الأكثر, سعادة'؟,

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توصل علماء من جامعة طوكيو اليابانية إلى أن الاحترار العالمي يسبب انخفاض مستوى...
أظهرت مراجعة لمجموعة من الدراسات أن الفكرة الشائعة عن أن عدم تناول #وجبة_الإفطار...
تتسبب الكثير من العادت اليومية، التي لا ينتبه لها أغلب الناس، في أضرار بالعمود...
حذر بعض العلماء، في دراسة أجريت حديثا، ونشرت في "Nature Microbiology"، من تناول الأرز...
ذكرت دراسة جديدة أن الذين يقعون في الحب ويستقرون في العشرينات من العمر ينامون...
توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء الحوامل اللواتي يستخدمن المنتجات المنزلية...
توصلت دراسة مثيرة للجدل إلى أن تاريخ تدخين الماريغوانا (الحشيش)، ولو لمرة واحدة،...
كثيرة هي المبادرات الشخصية أو القومية التي يتم تبنيها لإبعاد الناس عن التدخين،...
وجدت دراسات حديثة أن الأشخاص الذين يستيقظون باكرا أقل عرضة لمشكلات الصحة...
"معصرة نبيذ سيچال" تطرح بمناسبة Valentines Day: نبيذ مارلو من مجموعة "Free Run" قطيف...