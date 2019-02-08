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الشرطة البريطانية تؤكد أن الجثة المنتشلة تعود للاعب المفقود



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت الشرطة البريطانية في بيان، إنه جرى التعرف رسميا على جثة إميليانو سالا لاعب كرة القدم المحترف المولود في الأرجنتين، بعد أن نقلت إلى ميناء بورتلاند الخميس.



وكان سالا (28 عاما) في طريقه من نانت بغرب فرنسا يوم 21 يناير ليشارك في أول مباراة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما اختفت طائرته فوق القنال الإنجليزي. وعثر على حطام الطائرة يوم الأحد.


وتمكنت فرق الإنقاذ البريطانية من انتشال الجثة من داخل حطام الطائرة، التي سقطت في البحر قبل أكثر من أسبوعين، وعلى متنها لاعب كارديف سيتي والطيار، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، الخميس.


واستخدمت فرق الإنقاذ مركبات عملت في "ظروف صعبة" لسحب جسم الطائرة المحطم من الماء، بحسب ما أفاد المسؤولون في فرع التحقيق بالحوادث الجوية في بريطانيا.


وقال متحدث باسم فريق التحقيق بالحادثة، إن الجثة التي تم العثور عليها نقلت إلى الطب الشرعي في إحدى مستشفيات جزيرة بورتلاند جنوبي إنجلترا.


وأعاق الطقس السيئ الجهود المبذولة لاستعادة الطائرة، التي لا تزال على عمق تحت 67 مترا تحت الماء، وعلى بعد 21 ميلا قبالة ساحل غيرنسي في القناة الإنجليزية.




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