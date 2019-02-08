الشرطة, البريطانية, تؤكد, أن, الجثة, المنتشلة, تعود, للاعب, المفقود,

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بعد أيام فقط على عيد ميلاده الخامس والثلاثين، تلقى نجم كرة القدم البرتغالي،...
أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، أن فريقه يسعى لتحقيق الانتصار...
تحدد موعد ومكان زفاف مسعود أوزيل والنجمة التركية أمينة جولشن بعد أيام قليلة من...
بعد الكلاسيكو المثير الذي جمع بينهما، الأربعاء، أطلق مدافع برشلونة جيرارد بيكيه،...
دخلت دولوريس أفييرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأول مرة على خط...
واصل سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، تقدمه على ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في قائمة...
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بعد الضغوط التي تعرض لها بسبب أدائه هذا الموسم، تلقى نجم ريال مدريد، البرازيلي...
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ضمن...