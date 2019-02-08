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الجيش الأميركي يسحب كامل قواته من سوريا بنهاية أبريل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت صحفية "وول ستريت جورنال" الأميركية إن الولايات المتحدة تعتزم سحب جميع قواتها من سوريا، بحلول نهاية أبريل المقبل.



وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن أنه قرر سحب جميع القوات الأميركية العاملة في سوريا، لكنه لم يضع جدولا زمنيا لتنفيذ عملية سحب القوات.


 ولقي قرار ترامب معارضة كبيرة داخل مجلس الشيوخ الأميركي، مما جعل عددا كبيرا من النواب داخل المجلس، يوافق الأسبوع الماضي على تعديل رمزي ينتقد القرار الذي تضمن أيضا سحب القوات الأميركية من أفغانستان.


وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل قال، في جلسة لمجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، إن تنظيم داعش قد ينهض مجددا بعد الانسحاب الأميركي المزمع من سوريا.




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