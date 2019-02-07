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العثور على جثة فتاة 18 عاما في حرش قرب القدس



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في منطقة وعرية بالقرب من عين يعيل في القدس، تم العثور على جثة شابة.

قوات من الشرطة متواجدة في المكان.

الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.

في هذه المرحلة ، يتم فحص جميع اتجاهات التحقيق وابشبهات.

سنوافيكم بمعلومات إضاقية لاحقا

العثور على جثة فتاة 18 عاما في حرش قرب القدس




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