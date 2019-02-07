العثور, على, جثة, فتاة, 18, عاما, في, حرش, قرب, القدس,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في منطقة وعرية بالقرب من عين يعيل في القدس، تم العثور على جثة شابة.

قوات من الشرطة متواجدة في المكان.



الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.

في هذه المرحلة ، يتم فحص جميع اتجاهات التحقيق وابشبهات.

سنوافيكم بمعلومات إضاقية لاحقا