العثور, على, جثة, فتاة, 18, عاما, في, حرش, قرب, القدس,

قوات من الشرطة متواجدة في المكان.
في هذه المرحلة ، يتم فحص جميع اتجاهات التحقيق وابشبهات.
سنوافيكم بمعلومات إضاقية لاحقا
قوات من الشرطة متواجدة في المكان.
في هذه المرحلة ، يتم فحص جميع اتجاهات التحقيق وابشبهات.
سنوافيكم بمعلومات إضاقية لاحقا
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