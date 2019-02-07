جريزمان, ينتظر, دعما, مضاعفا, في, الديربي,

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، أن فريقه يسعى لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، أمام الجار اللدود ريال مدريد في الديربي.

ويستضيف أتلتيكو مدريد، نظيره ريال مدريد، السبت المقبل، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، بالجولة الـ23 من الدوري الإسباني.وحصد جريزمان جائزة أفضل لاعب في صفوف "الروخيبلانكوس" خلال شهر يناير الماضي، بتصويت الجماهير.وقال جريزمان، خلال تصريحاته لموقع ناديه الرسمي: "مباراة الديربي ضد ريال مدريد. مواجهة خاصة بالنسبة لنا وللجماهير والنادي، وسنحاول أن نقدم مباراة رائعة ونحصد النقاط الثلاث".وأضاف: "جماهيرنا دائمًا هنا لدعمنا وتشجيعنا، ونشعر بذلك في كل مباراة، وربما ضد ريال مدريد سيكون الدعم الضعف".واختتم: "من الجيد دائمًا أن نحظى بدعم لجماهير، ونسعى للوفاء بتلك الثقة والدعم على أرض الملعب".ويحتل أتلتيكو مدريد، وصافة الليجا بـ44 نقطة بفارق 6 نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما يتفوق على الريال صاحب الترتيب الثالث بنقطتين فقط.