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مصممة الاكسسوار ياسمين نغرين تصمم مجموعة خاصة روز ڠولد "لعيد الحب" لماركة الأكسسوار الشهيرة "ميخال نغرين" Michal Negrin.



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مصممة الاكسسوار ياسمين نغرين تصمم مجموعة خاصة روز ڠولد "لعيد الحب" لماركة الأكسسوار الشهيرة "ميخال نغرين" Michal Negrin. ياسمين هي ابنة ميخال نغرين, مؤسسة الماركة, الموهوبة, صممت كولكشن خاصاً مكوناً من 7 أنواع اكسسوار تضم سلاسلاً من القلوب مرصعة بحجارة سڤاروڤسكي بثلاثة الوان مدهشة: ذهبية وزهرية وبرتقالية مع احمر واصفر.بالاضافة تعرض طقماً بتصميم خاص "لعيد الحب" مكوناً من سلسلة وحلق بتصميم حجارة سڤاروڤسكي بالوان الأسود أو شفاف - ابيض. الأسعار: خواتم: 99 شيكلحلق: 99-119 شيكل سلاسل: 295-129 شيكلاساور: 169 شيكلأطقمة: 269-259 شيكلبمناسبة "الڤلانتاينز" تُعرض المجموعة بتنزيل 25% بين التواريخ 4-14.2.19.زوروا موقعها www.michalnegrin.co.il





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