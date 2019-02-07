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العربية للتغيير : خلال مؤتمر الغد سيعلن الطيبي موقف الحركة بشأن الانتخابات



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من المتوقع ان يدلي النائب د.  احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير بكلمة سياسيه هامة وشاملة يعلن فيها الموقف الرسمي والنهائي للعربية للتغيير حول الانتخابات القادمة وتفاصيل ما جرى خلال الاسابيع الاخيرة ، وعرض الرؤية الوطنية والاجتماعية للعربية للتغيير المستقبلية تجاه المجتمع العربي الفلسطيني في المرحلة القادمة 2030 .

وسيكون برنامج المؤتمر العام  الرابع للعربية للتغيير الجمعة :  - كلمة افتتاحية وترحيبية من سكرتير عام العربية للتغيير المحامي اسامه السعدي وتقرير  حزبي.- كلمة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة - كلمة مركزة المجلس النسائي في العربية للتغيير سندس صالح-كلمات ضيوف  - اقرار تعديلات دستورية وقائمة اعضاء المجلس العام الجديدة - الكلمة المركزية والهامة لرئيس العربية للتغيير النائب د. أحمد الطيبي الذي سيدلي خلالها بموقف العربية للتغيير النهائي حول الانتخابات القادمة.  - الاعلان عن فتح باب الترشيح لاعضاء الحزب للترشح في قائمة العربية للتغيير للكنيست 

* هناك زاوية مخصصة للاعلام ويتوفر فيها شبكة انترنت  * انتخاب مرشحي القائمة يكون يوم الجمعة القادم الموافق ١٥/٢ حيث يلتئم المجلس العام لانتخاب المرشحين واقرار التحالفات 
العربية للتغيير : خلال مؤتمر الغد سيعلن الطيبي موقف الحركة بشأن الانتخابات




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