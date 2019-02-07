العربية, للتغيير, :, خلال, مؤتمر, الغد, سيعلن, الطيبي, موقف, الحركة, بشأن, الانتخابات,

من المتوقع ان يدلي النائب د. احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير بكلمة سياسيه هامة وشاملة يعلن فيها الموقف الرسمي والنهائي للعربية للتغيير حول الانتخابات القادمة وتفاصيل ما جرى خلال الاسابيع الاخيرة ، وعرض الرؤية الوطنية والاجتماعية للعربية للتغيير المستقبلية تجاه المجتمع العربي الفلسطيني في المرحلة القادمة 2030 .

وسيكون برنامج المؤتمر العام الرابع للعربية للتغيير الجمعة : - كلمة افتتاحية وترحيبية من سكرتير عام العربية للتغيير المحامي اسامه السعدي وتقرير حزبي.- كلمة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة - كلمة مركزة المجلس النسائي في العربية للتغيير سندس صالح-كلمات ضيوف - اقرار تعديلات دستورية وقائمة اعضاء المجلس العام الجديدة - الكلمة المركزية والهامة لرئيس العربية للتغيير النائب د. أحمد الطيبي الذي سيدلي خلالها بموقف العربية للتغيير النهائي حول الانتخابات القادمة. - الاعلان عن فتح باب الترشيح لاعضاء الحزب للترشح في قائمة العربية للتغيير للكنيست* هناك زاوية مخصصة للاعلام ويتوفر فيها شبكة انترنت * انتخاب مرشحي القائمة يكون يوم الجمعة القادم الموافق ١٥/٢ حيث يلتئم المجلس العام لانتخاب المرشحين واقرار التحالفات