محمد, هنيدي, يحتفل, بعيد, ميلاده, الـ, 54, مع, نجوم, وجمهور,

احتفل الفنان المصري محمد هنيدي، بعيد ميلاده الـ 54 على المسرح وبعد انتهاء عرض مسرحيته الجديدة «3 أيام في الساحل»، على مسرح «موفنبيك» بمدينة السادس من أكتوبر.

واحتفل كل طاقم المسرحية والجمهور مع هنيدي بعيد ميلاده بقالب تورتة كبير يحمل صورة بروفايل المسرحية، ونشر المخرج مجدي الهواري، صور الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».وعلق مجدي الهواري على الصور قائلًا: « وده عيد ميلاد الحبيب محمد هنيدي، كل سنة وأنت طيب يا من خلق للمسرح وربنا يحميك وعقبال مليون سنة مسرح».كما تم تنظيم احتفال أخر لهنيدي، داخل كواليس المسرحية بحضور أبطال العرض الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية معه.مسرحية «3 أيام في الساحل» من تأليف حاتم حسين، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا منذ عرضها حتى الآن، وحققت أرقامًا قياسية لم يشهدها المسرح من قبل في الإيرادات.«3 أيام في الساحل»، يشارك في بطولتها محمد هنيدي، بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسي، بالإضافة إلى بعض الوجوه الشابة.تعرض المسرحية في مصر أولا لمدة شهر كامل على مسرح «موفنبيك» بمدينة السادس من أكتوبر، ثم يتم عرضها في المملكة العربية السعودية، ضمن جولة بعدد من دول الخليج العربي، ثم يسافر بعدها للعرض في الولايات المتحدة الأميركية لمدة حوالي 45 يوما.يذكر أن محمد هنيدي، من مواليد 1 فبراير عام 1965 بمنطقة إمبابة بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس معهد السينما بعام 1991،بدأ عمله في أدوار صغيرة في السينما أولها في فيلم «إسكندرية ليه»، وفي المسرح، حقق نجاح كبير في فيلميه «إسماعيلية رايح جاى، وصعيدي في الجامعة الأمريكية»، وفي نهاية تسعينيات القرن العشرين استطاع من خلال دور صغير في فيلم «بخيت وعديلة»، أن يثبت نفسه في الساحة الفنية وما لبث أن صار نجمًا تحقق أفلامه أعلى الإيرادات، قام بالغناء في أفلامه بعد أن نجحت أغنية «كامننا» مع الفنان محمد فؤاد.