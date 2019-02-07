تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-07 20:00:26 صك الغفران |  2019-02-07 19:06:05 العربية للتغيير : خلال مؤتمر الغد سيعلن الطيبي موقف الحركة بشأن الانتخابات |  2019-02-07 19:01:05 دراسة مثيرة حول تناول الإفطار وعلاقته بفقدان الوزن |  2019-02-07 18:58:06 سفير اسرائيل في مقدونيا بزيارة عمل لمدرسة البيروني في الناصره |  2019-02-07 18:55:32 الحمد الله : جاهزون لكافة السيناريوهات في حال اقتطعت إسرائيل من أموال المقاصة |  2019-02-07 18:46:59 عائلة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم: نناشد الجميع بعدم اطلاق الشائعات |  2019-02-07 16:49:09 منصور عباس يزور علي سلام في بلدية الناصرة ويبحثان عدة امور منها فرص اعادة بناء القائمة المشتركة |  2019-02-07 16:28:35 اصابة متوسطة لشاب 19 عاما تعرض للطعن في قلنسوة |  2019-02-07 16:15:28 مصر تسمح لمواطنيها بالتخلي عن الجنسية! |  2019-02-07 15:46:40 غدا - مظاهرة في قلنسوة ضد أوامر هدم البيوت |  2019-02-07 14:41:50 الجبهة : نريد الحفاظ على المشتركة لكنها ليست الخيار الوحيد |  2019-02-07 14:30:48 فيديو - "منزل ترامب" معروض للبيع مجددا ! |  2019-02-07 14:30:10 كارثة مبنى إسطنبول.. انتشال طفلة من بين الأنقاض |  2019-02-07 14:20:22 مهلة حتى الاحد للرد على استئناف نتائج انتخابات يركا |  2019-02-07 13:11:49 رغم البرد والمطر - هدم العراقيب للمرة 140 |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

محمد هنيدي يحتفل بعيد ميلاده الـ 54 مع نجوم وجمهور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفل الفنان المصري محمد هنيدي، بعيد ميلاده الـ 54 على المسرح وبعد انتهاء عرض مسرحيته الجديدة «3 أيام في الساحل»، على مسرح «موفنبيك» بمدينة السادس من أكتوبر.

واحتفل كل طاقم المسرحية والجمهور مع هنيدي بعيد ميلاده بقالب تورتة كبير يحمل صورة بروفايل المسرحية، ونشر المخرج مجدي الهواري، صور الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».
وعلق مجدي الهواري على الصور قائلًا: « وده عيد ميلاد الحبيب محمد هنيدي، كل سنة وأنت طيب يا من خلق للمسرح وربنا يحميك وعقبال مليون سنة مسرح».
كما تم تنظيم احتفال أخر لهنيدي، داخل كواليس المسرحية بحضور أبطال العرض الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية معه.
مسرحية «3 أيام في الساحل» من تأليف حاتم حسين، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا منذ عرضها حتى الآن، وحققت أرقامًا قياسية لم يشهدها المسرح من قبل في الإيرادات.
«3 أيام في الساحل»، يشارك في بطولتها محمد هنيدي، بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسي، بالإضافة إلى بعض الوجوه الشابة.
تعرض المسرحية  في مصر أولا لمدة شهر كامل على مسرح «موفنبيك» بمدينة السادس من أكتوبر، ثم يتم عرضها في المملكة العربية السعودية، ضمن جولة بعدد من دول الخليج العربي، ثم يسافر بعدها للعرض في الولايات المتحدة الأميركية لمدة حوالي 45 يوما.
يذكر أن محمد هنيدي، من مواليد 1 فبراير عام 1965 بمنطقة إمبابة بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس معهد السينما بعام 1991،بدأ عمله في أدوار صغيرة في السينما أولها في فيلم «إسكندرية ليه»، وفي المسرح، حقق نجاح كبير في فيلميه «إسماعيلية رايح جاى، وصعيدي في الجامعة الأمريكية»، وفي نهاية تسعينيات القرن العشرين استطاع من خلال دور صغير في فيلم «بخيت وعديلة»، أن يثبت نفسه في الساحة الفنية وما لبث أن صار نجمًا تحقق أفلامه أعلى الإيرادات، قام بالغناء في أفلامه بعد أن نجحت أغنية «كامننا» مع الفنان محمد فؤاد.




كلمات متعلقة

محمد, هنيدي, يحتفل, بعيد, ميلاده, الـ, 54, مع, نجوم, وجمهور,

تابعونــا

نادين الراسي تكشف عدد محاولاتها للانتحار وآخرها نادين الراسي تكشف عدد محاولاتها للانتحار وآخرها 2019-02-07 | 14:30:55

تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن عدد من المآسي التي عاشتها في حياتها،...

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة من دون “ماكياج” كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة من دون “ماكياج” 2019-02-07 | 13:00:06

خطفت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ الأنظار من خلال الصورة التي نشرتها عبر...

نادين نجيم ترقص بالسيف في الشارع احتفالاً بعيد ميلادها نادين نجيم ترقص بالسيف في الشارع احتفالاً بعيد ميلادها 2019-02-07 | 11:58:42

مفاجأة خاصة أعدّها فريق عمل مسلسل «خمسة ونص»، لبطلته، الفنانة اللبنانية نادين...

نادين الراسي تهاجم مايا دياب بسبب “بوسطة” وائل كفوري! نادين الراسي تهاجم مايا دياب بسبب “بوسطة” وائل كفوري! 2019-02-07 | 10:42:09

فصل جديد تشهده الحرب الباردة بين مايا دياب ووائل كفوري، والتي نتجت عن تصريح كفوري...

مايا دياب تحدث ضجة برقصها في المكسيك مايا دياب تحدث ضجة برقصها في المكسيك 2019-02-07 | 09:44:38

ضمن الإجازة التي تقضيها الفنانة ​مايا دياب​ خارج لبنان وفي إحدى المناطق...

ياسمين عبد العزيز مرتبطة سراً؟ ما الذي كشفه شقيقها! ياسمين عبد العزيز مرتبطة سراً؟ ما الذي كشفه شقيقها! 2019-02-06 | 15:55:40

انتشرت في الآونة الاخيرة اخبارا تفيد ان الممثلة ​ياسمين عبد العزيز​ مرتبطة سرا...

نسرين طافش تتألق بإطلالة جزائرية نسرين طافش تتألق بإطلالة جزائرية 2019-02-06 | 14:55:02

سافرت الممثلة السورية نسرين طافش إلى الجزائر، لتصوير حلقة من برنامج فني على قناة...

دنيا سمير غانم تتابع تحضيرات عملها الرمضاني.. بالصورة دنيا سمير غانم تتابع تحضيرات عملها الرمضاني.. بالصورة 2019-02-06 | 13:23:02

توصل الفنانة المصرية ​دنيا سمير غانم​ التحضير لمسلسلها الرمضاني المقبل، حيث...

علا الفارس بتغريدة تشعل غضب الإماراتيين.. ومطالبات بطردها علا الفارس بتغريدة تشعل غضب الإماراتيين.. ومطالبات بطردها 2019-02-06 | 12:45:29

تسببت تغريدة للمذيعة الأردنية علا الفارس، في شن حملة هجوم عليها من رواد مواقع...

سمية الخشاب تُبهر جمهورها بآخر جلسة تصوير مع زوجها سمية الخشاب تُبهر جمهورها بآخر جلسة تصوير مع زوجها 2019-02-06 | 11:30:19

نفت الفنانة المصرية سمية الخشاب كل ما تردد مؤخرا عن وجود خلافات بينها وبين زوجها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اغلاق شارع الناصرة العفولة حادث طرق مروع اصابة شاب المشهد النفق أمجد عدوي خالد استضافة شاب يهودي متضرري حرائق حيفا بيته تبرع طعام رجال اطفاء تحريض موجةاطلاق نار اعتقالات اصابات شجار بين جيران مدينة شفاعمرو شرطة اسعاف ثلوج بيت جن تساقط تراكم كثيفة قرية الجليل الاعلى تعطيل الدراسة مشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال بث مباشر أرسنال ليستر سيتي مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم حي الكرك حريق قرب البيوت شفاعمرو قوات اطفاء طائرات مدينة نيران نار lh[ايهاب شويكي مصرع ش اب شعفاط مدينة القدس حادث دراجة نارية شارع بسجات زئيف تخليص عالقين ركاب ترانزيت مياه الامطار حيفا تحت جسر اطفاء انقاذ فرحات جبران جسر الزرقاء البحر غرق دخل شاطئ اهالي القرية لفظت مياه البحر جثة وفاة الأديب الفلسطيني سلمان ناطور من دالية الكرملعبيلن قتل مزدوج اطلاق نار شجار مساعي بدء رؤساء مجالس تهدئة الخواطرسعيد نفاع عضو الكنيست محكومية السجن بدء سجن جلبواع اعضاء كنيست سفر الى سورياضبط لحوم غير صالحة القدس ابادة شاحنة تهريب الضفة اسرائيل ظروف سيئة بدون رقابة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com